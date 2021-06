Uusi tutkimus: Intiaa puhdistetaan uskonnollisista vähemmistöistä systemaattisesti

Jaa

Hindunationalistien jatkuvat disinformaatiokampanjat, väkivaltaa lietsova puhe ja syrjintä pyrkivät puhdistamaan maan uskonnollisista vähemmistöistä. Näin tiivistää uusi London School of Economics -yliopiston riippumaton tutkimusraportti.

Tuhoisat valheet -raportti kuvaa kristittyjen ja muslimien kohtaamaa alueellista mutta järjestelmällistä väkivaltaa, jonka takana ovat vihaa ja vastakkainasettelua lietsovat hindunationalistit.

Raportin mukaan alueelliset johtajat, poliisi ja tiedotusvälineet ummistavat silmänsä hyökkäyksiltä tai jopa suvaitsevat niitä pysyäkseen vaikutusvaltaisten nationalististen järjestöjen suosiossa. Tapaustutkimuksista kuusi koskee kristittyihin ja kaksi muslimeihin kohdistuvaa alueellista vainoa.



Lue koko raportti (en)

Lue tiivistelmä (su)

Raportin muita havaintoja:

Väkivalta ja uhkailu saavat paljon voimaa sosiaalisesta mediasta. Hyökkäykset kuvataan ja julkaistaan somessa toisten nationalistiryhmien tiedoksi ja tapahtumien oman tulkinnan edistämiseksi.

Silloin harvoin kun valtavirtaa edustavat tiedotusvälineet kertovat hyökkäyksistä, ne toistavat kyseenalaistamatta syyllisten versiota tapahtumista eivätkä halua puhua uhrien kanssa.

Viranomaiset kieltäytyvät tunnustamasta rikoksia tai asettamasta ketään syytteeseen.

Osavaltiot edistävät väkivaltaa ja vainoa laatimalla lakeja, jotka rankaisevat uskonnollisia vähemmistöjä ”pakkokäännytyksistä” myös laillisen uskonnonharjoituksen yhteydessä.

Uskonnolliset rakennukset ja muut pyhät paikat joutuvat säännöllisesti tuhopolttojen kohteeksi.

Valtamedia levittää vääriä, uskonnollisiin vähemmistöihin kohdistuvia syytöksiä. Heidän väitetään esimerkiksi tahallaan tartuttaneen koronavirusta hinduihin.

Raportti sisältää myös suosituksia kiireellisistä toimenpiteistä. Näistä esimerkkejä ovat seuraavat:

Kansainvälinen yhteisö ja talousalan toimijat

Kansainvälisen valtuuskunnan lähettäminen selvittämään uskonnollisiin vähemmistöihin kohdistuvan väkivallan ja ihmisoikeusrikkomusten määrää.

Sosiaalisen median palveluntarjoajat

Lisää moderaattoreita, jotka puuttuvat paikalliseen syrjintään, häirintään ja väkivaltaan.

Algoritmien muuttaminen käsittelemään uskonnollisiin vähemmistöihin kohdistuvaa ihmisarvon halventamista ja yllytystä vihaan Etelä-Aasiassa.

Vihaa lietsovaa materiaalia levittävien käyttäjätilien välitön sulkeminen.

”Kansainvälinen yhteisö ei voi enää sivuuttaa Intian tapahtumia. Uskonnollisten vähemmistöjen järjestelmällinen vainoaminen tulee tutkia perusteellisesti”, Suomen Open Doorsin toiminnanjohtaja Johanna Kultalahti sanoo.

Tutkimuksen on tuottanut London School of Economics and Politicial Science -yliopiston Intiassa oleva tutkimusryhmä helmi-maaliskuussa 2021. Tiedot kerättiin paikkakunnilta, joilla oli ilmoitettu olevan kristittyihin tai muslimeihin kohdistuvaa väkivaltaa.



Tutkimus on maailmanlaajuisesti toimivan Open Doors International -avustusjärjestön tilaama.