Uusi tutkimus työelämän joustavuuden merkityksestä: ilman sitä menetetään kasvua ja tuottavuus heikkenee

Quinyx, työvoimanhallinnan markkinajohtaja, on valittu mukaan arvostetun Gartnerin julkaisuihin, 2018 Market Guide for Retail Workforce Management Applications- ja 2018 Market Guide for Workforce Management Applications -raportteihin. Gartner on maailmanlaajuinen tutkimus- ja konsultointiyhtiö, joka tarjoaa yritysmaailman tietoa ja näkemystä. Quinyx on ainoa Suomessa toimiva työvuorosuunnittelu- ja ajanhallintaohjelmisto, joka on valittu mukaan Gartnerin listaukseen.