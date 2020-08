Uusi uniikki lähimatkailukohde: GoGolf alkaa operoida Helsingin Isosaaren golfkenttää

Helsingin ulkosaaristossa sijaitseva entinen sotilassaari Isosaari kätkee sisälleen myös par3 -golfkentän. GoGolf on alkanut kehittämään uniikkia matkailukohdetta yhdessä Pohjoismaiden johtavan golfkenttäarkkitehti Lassi Pekka Tilanderin kanssa.

Golfin suosio Pohjoismaissa ja erityisesti Suomessa on kasvanut merkittävästi kevään ja kesän aikana, kun laji on koettu korona-aikana turvalliseksi liikuntamuodoksi ja säät ovat suosineet golfin harrastamista. Tämä on johtanut siihen, että golfkentille on ollut vaikea saada peliaikoja, eikä golfbuumin laantumisesta näy merkkejä.

Onneksi Helsingissä golfareille on jatkossa luvassa aiempaa monipuolisempia elämyksiä, sillä golfalan moniottelija GoGolf on vuokrannut Isosaaren golfkentän. Tämä mahdollistaa aiempaa useampien golfarin pääsyn kentälle, joka muutama vuosi sitten oli vielä vain harvojen ja valittujen käytössä. Jatkossa kenttä tunnetaan nimellä GoGolf Isosaari.

Helsingin ulkosaaristossa sijaitsevan yhdeksänreikäisen par 3 -kentän miljöö ja historia ovat ainutlaatuisia. Isosaari kuului puolustusvoimille vuoteen 2017 saakka. Saarella asunut kantahenkilökunta rakensi omaan käyttöön golfkentän, ja se oli pitkään suljettu siviileiltä.

GoGolfin perustajaosakas Hanni Tyry näkee kentässä suurta potentiaalia ja että se voi lisätä Helsingin vetovoimaa paitsi kotimaisten myös ulkomaisten golfturistien keskuudessa.

”Kenttä on ollut vähäisellä käytöllä ja haluamme päästä tarjoamaan tätä ainutlaatuista elämystä myös laajemmalle yleisölle. Isosaaressa yhdistyvät luonto, historia ja nyt myös liikuntaharrastaminen”, Tyry jatkaa.

Huippuarkkitehti Tilander piirtää kehityssuunnitelman

Isosaaren kehittämissuunnitelman tekijäksi on kutsuttu lukuisia maailmanluokan kenttiä eri puolille Eurooppaa suunnitellut Lassi Pekka Tilander. Hän on kansainvälisesti arvostettu kenttäarkkitehti, jolla on pitkä kokemus myös kotimaisten kenttien korjaus- ja kehittämissuunnitelmista ja toteutuksesta.

“On suorastaan hämmentävää, kuinka hieno kenttä on pystytty rakentamaan talkoovoimin ja karun ulkosaaren saaren rajallisin resurssein. Isosaaren kenttä edustaa perinteistä puistokenttää, jollaisia voi edelleen löytää esimerkiksi Britteinsaarten suurten kaupunkien puistoista”, Tilander kuvailee.

GoGolf Isosaari on osa GoGolf Groupia, joka on Suomen suurin golfalan yritys. GoGolfiin kuuluvat GoGolf-media, Golf Sky -välineketju, Golfresepti-matkatoimisto ja Golf Holdings Finland, joka operoi golfkenttiä Suomessa.

Faktoja Isosaaresta

- Isosaari sijaitsee Helsingin edustalla, noin 10 kilometrin päässä keskustasta.

- Suomen Saaristokuljetuksen laivalla matka kestää noin 40 minuuttia.

- Ensimmäinen reikä valmistui vuonna 1989 ja kuusi reikää oli valmiina 1991. Laajeni 9-reikäiseksi 2000-luvun alussa.

- Uusitulla kentällä väylien pituudet ovat 50–120 metriä.

- Entisessä upseerikerhossa toimii nykyään ravintola, jossa on tilava terassi.

- Saarella on kaksi saunaa ja uimarantaa, joista toinen sijaitsee kentän yhteydessä.



Lue lisää: gogolfisosaari.fi ja visitisosaari.fi