Uusi valokuituverkko Kouvolaan

Valokuituyhtiö Täyskuitu on vahvistanut uuden valokuituverkon rakentamisalueen Kouvolassa. Suuren kysynnän ansiosta verkon rakennuspäätös saatiin tehtyä odotettua nopeammin, ja nyt yhtiö pyrkiikin saamaan ensimmäiset valokuituliittymät kytkettyä jo tämän vuoden aikana.

Täyskuidun toimitusjohtaja Tommi Linna: "On helppo hymyillä, kun asiat etenevät. Olemme aloittaneet uuden alueen lupienhakuprosessin ja tarkoitus on päästä rakennustöihin vielä tulevan kesän aikana. Uskon, että rakennuslupaprosessi Kouvolan kanssa etenee suunnitellusti. Tavoitteenamme on saada alueen ensimmäiset käyttäjät verkkoon loppusyksyn aikana."

Linna muistuttaa, että Kouvolassa on muitakin asuinalueita, jotka ovat jo rakenteilla tai vähintään hyvin lähellä rakennuspäätöstä: "Rakennamme valokuituverkon vain asiakkaillemme, joten asiaa ei kannata jäädä hautomaan. Tilaamalla varmistat edullisen ja toimintavarman internetin kotiin loppuiäksesi, joten nyt jos koskaan kannattaa lähteä mukaan hankkeeseen ja kutsua naapuritkin mukaan."

Rakennettavien alueiden kartat:

Kartasta näet rakennuspäätöksen saaneen alueen. Merkityillä alueilla asuvat ja liittymän ennen rakentamisen aloittamista tilanneet saavat liittymänsä nyt täysin varmasti.

Voit vaikuttaa myös muihin rakennettaviin alueisiin tilaamalla liittymän osoitteesta tayskuitu.fi.

Valokuituverkon rakennustyöt aloitetaan heti, kun rakennuslupaprosessi etenee. Tarkemmasta aikataulusta tiedotetaan asiakkaille kevään ja kesän aikana.

Liittymän hinnoittelu hankkeen loppuajalle:



0 € (+ liittymän avausmaksu 150 €), kun tilaat ennen verkon rakentamista.



2490 € (+ liittymän avausmaksu 150 €), jos tilaat rakentamisen jälkeen*. Normaalihinta astuu voimaan, kun kotikatu on rakennettu.

*Täyskuitu ei takaa saatavuutta rakentamisen jälkeen. Hinnoittelu ja rakentaminen määritellään kampanjan jälkeen tapauskohtaisesti.