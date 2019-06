Uusi ympäristöstandardi kutsuu vaatevalmistajat sanoista tekoihin - Fristadsin työvaatemallisto näyttää tietä

Työvaatevalmistaja Fristads lanseeraa maailman ensimmäisen vaatemalliston, jonka ympäristövaikutuksia vähennetään läpinäkyvän EPD-standardin avulla. Uusi ympäristöstandardi on suunnattu koko vaateteollisuuden käyttöön. Standardiin voivat sitoutua niin suuret kansainväliset ketjuliikkeet kuin paikalliset tekstiilialan toimijat.

Fristads on maailman ensimmäinen yritys, joka ottaa koko tuotannon ympäristövaikutuksia mittaavan EPD-ympäristöstandardin (Environmental Product Declaration) käyttöön tekstiiliteollisuudessa. Fristads on kehittänyt malliston yhdessä ruotsalaisen tutkimuskeskus RISEn kanssa (Research Institutes of Sweden AB).

Fristads haluaa muuttaa koko tekstiiliteollisuuden suuntaa, joten uusi EPD-ympäristöstandardi on suunnattu koko vaateteollisuuden käyttöön. Standardiin voivat sitoutua niin suuret kansainväliset ketjuliikkeet kuin paikalliset tekstiilialan toimijat.

"Jotta voisimme pienentää tekstiili- ja vaateteollisuuden ympäristövaikutuksia sekä edistää niin tuottajien kuin kuluttajien ympäristötietoutta, on välttämätöntä ottaa käyttöön yhtenäinen standardoitu työkalu. Työkalun tulee perustua faktoihin ja sen on pystyttävä osoittamaan läpinäkyvästi vaatteen todelliset ympäristövaikutukset. Meillä on halu tehdä todellisia ympäristötekoja", kertoo Lisa Rosengren, Fristads Head of R&D Raw Material.

Syyskuussa 2019 lanseerattava työvaatemallisto on suunnattu rakennusalalle. Mallisto sisältää työhousut, -takin, fleecetakin ja t-paidan.

Ympäristötietoinen mallisto kierrättää materiaaleja, säästää vettä ja vähentää pakkausjätettä

Ympäristövaikutuksiltaan mitattava työvaatemallisto pureutuu suoraan vaateteollisuuden ongelmakohtiin. Vaateteollisuus on yksi maailman saastuttavimmista teollisuudenaloista, jonka yhteenlasketut päästöt ovat 10 % koko maailman hiilidioksidipäästöstä, mikä on enemmän kuin lento- ja rahtiliikenteellä yhteensä.

Fristads Green malliston koko elinkaari on ympäristövaikutuksiltaan vähäisempi tavanomaiseen tuotantoon verrattuna. Vaatteiden materiaaleina käytetään kierrätettyä polyesteria ja värjäämätöntä puuvillaa, mikä säästää uuden materiaalin tuotannon ja vedenkäytön resursseja. Polyesteri värjätään e.dye-menetelmällä, jonka ansiosta vettä säästyy 75% tavanomaiseen värjäysmenetelmään verrattuna.

Ompelun ylijäämäpalat eivät päädy jätteeksi, vaan hukkapaloista valmistetaan kyynärpää- ja polvipehmusteita kaupan päälliseksi. Vaatteet on suunniteltu myös helposti kierrätettäväksi, sillä esimerkiksi vaatteiden metalliset napit voidaan irrottaa metallinkeräykseen.

Fristads Green -vaatteet kuljetetaan myös ympäristötietoisella tavalla. Tuotteita ei pakata pakkausmuoviin, vaan ne taitellaan erikoismenetelmällä, joka säästää tilaa kuljetuksessa. Vaatteet kuljetetaan meri- ja maanteitse lentokonerahdin sijaan.

Uusi ympäristöstandardi on koko vaateteollisuuden käytettävissä

Fristadsin uuden malliston tavoitteena on ryhtyä sanoista tekoihin vaatteiden ympäristövaikutusten vähentämisessä. Ensimmäinen mallisto on tehty rakennusalan työvaatteille, mutta kaikki vaateteollisuuden yritykset voivat ottaa EPD-ympäristöstandardin käyttöön.

Malliston kehittäjät toivovat, että vaatealan yritykset tarttuisivat hanakasti mahdollisuuteen. Standardin käyttöönottaminen avaa tuotannon vastuullisuutta läpinäkyvästi ja vähentää tuotteen ympäristövaikutuksia koko elinkaaren ajalta. Aiemmin standardi on ollut käytössä muilla teollisuudenaloilla.

"Tämä on virstanpylväs koko tekstiiliteollisuudelle ja olemme todistaneet, että EPD:n käyttäminen on mahdollista myös vaatteissa. Toiveenamme on, että yhä useampi yritys ottaisi standardoidun EPD-mittaamisen käyttöön ja lisäisi omalta osaltaan alan läpinäkyvyyttä", kertoo Sandra Roos, Research Institutes of Sweden AB:n tutkija.

Ympäristöstandardin ulottaminen tekstiilialalle vaati yli 18 kuukauden suunnittelu- ja kehitystyön yhdessä tuotekehityksen, suunnittelijoiden ja tuotantolaitosten kanssa.

Green-mallisto on jatkumoa Fristadsin vastuulliselle vaatetuotannolle

Vihreän työvaatemalliston lanseeraus on jatkumoa Fristadsin vahvoille kestävyys- ja vastuullisuuslinjauksille. Fristads on sitoutunut yrityksen yhteiskuntavastuuseen muun muassa kieltäytymällä lapsi- ja pakkotyövoiman käytöstä, osallistumalla YK:n Global Compact-vastuullisuusaloitteeseen ja vähentämällä haitallisten kemikaalien käyttöä muun muassa ÖKO-TEX-sertifikaatin kautta. Jatkossa Fristads nähdään yhä vastuullisempana vaatealan suunnannäyttäjänä. Jatkossa Fristads Green -mallisto kasvaa ja sisältää työvaatteita myös muille ammattialoille.

Fristads Green - rakennusalan ekologiset työvaatteet ovat saatavilla syyskuussa 2019. Voit tehdä ennakkotilauksen jo nyt.