Uusia avauksia työvoimakoulutuksessa vuonna 2022

Satakunnan ELY-keskus ja TE-toimisto ovat uudistaneet ja laajentaneet ammatillista työvoimakoulutusta. Korona-aika toi mukanaan uusia verkko- ja hybriditoteutusmalleja. Näitä malleja jatketaan. Lisä- ja täydennyskoulutuksena tarjotaan uudenlaisia koulutuksia muun muassa sote- ja palvelualoille. Yrittäjäkoulutukseen panostetaan vahvasti. Korkeasti koulutetuille työnhakijoille tulee uudenlaisia koulutuksia, joista merkittävin on muuntokoulutus (insinööri AMK) kunnossapitoalalle.

Pandemia on vaikuttanut Satakunnan ELY-keskuksen hankkimaan ammatilliseen työvoimakoulutukseen. Koulutuksia on järjestetty verkko-, hybridi- ja lähiopetuksena. Korona-ajasta on opittu paljon: palveluntuottajat ovat kehittäneet uudenlaisia koulutusmalleja, ja opettajat ovat toteuttaneet uusia pedagogisia ratkaisuja erityisesti verkkokoulutukseen. Näitä oppeja hyödynnetään koulutuksen toteutuksessa jatkossa.

- ”Vuonna 2022 käynnistyy runsaasti verkkokoulutusta. Uutuutena on tarjolla lisä- ja täydennyskoulutusta liiketalouden ja asiakaspalvelun tehtäviin. Asiakaspalvelualalla on asiakaspalvelutehtävistä kiinnostuneilla mahdollisuus tutustua työn eri mahdollisuuksiin. Sosiaali- ja terveysalan tarpeisiin on tulossa työvoimakoulutusmahdollisuuksia sekä alalla jo työskennelleille että alalle tähtääville. Myös yrittäjäksi haluaville tai vastikään yrittäjäksi ryhtyneille on tarjolla yrittäjäkoulutusta verkossa”, toteaa koulutusasiantuntija Juha-Pekka Kallioniemi.

Huhtikuussa käynnistyy Satakunnan ammattikorkeakoulun järjestämä kunnossapidon muuntokoulutus insinööri (AMK), jossa suoritetaan opintoja monimuoto-opetuksena sekä Porissa että verkon välityksellä. Muuntokoulutus on tarkoitettu jo insinööri (AMK)-tutkinnon tai opistotason insinööritutkinnon suorittaneille. Korkeasti koulutetuille on hankittu myös muita koulutuksia muun muassa IT-alalta.

Lähiopetuksena on tarjolla lukuisia ammatillisen tutkinnon osia sisältäviä työvoimakoulutuksia. Ammatillinen työvoimakoulutus on suunnattu ensisijaisesti lyhytkestoiseen lisä- ja täydennyskoulutukseen, jonka tavoitteena on osaamisen kehittäminen ja nopea työllistyminen.

Joillakin aloilla, kuten sosiaali- ja terveysalalla, on mahdollista suorittaa myös koko tutkinto. Niille, jotka miettivät itselleen sopivaa alaa, on tarjolla eri puolilla Satakuntaa Ammattistartti-koulutuksia, joissa pääsee tutustumaan eri koulutusaloihin ja työnantajiin.

Työvoiman kysyntä on Satakunnassa jo pitkään ollut korkealla, ja osaamisen kehittämisen palveluja halutaan tarjota kattavasti satakuntalaisille työnhakijoille.

- ”Työvoimakoulutus on aina työelämälähtöistä koulutusta, jonka tavoitteena on työllistyminen ja työnhakijan osaamisen kehittäminen. Työvoimakoulutus on suunnattu aloille, joilla on töitä tarjolla”, tiivistää yksikön päällikkö Maija Saari.

Kaikki haussa olevat koulutukset löytyvät TE-palvelujen sivuilta Haussa oleva työvoimakoulutus - Haku hakutekijöillä (te-palvelut.fi).