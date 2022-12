Uusia hallitusammattilaisia Hämeen alueelle

Jaa

Hallitustyöskentelyn osaamista mittaava Hyväksytty hallituksen jäsen HHJ-tutkinto järjestettiin marraskuussa. ”Hyvistä hallitusammattilaisista on pulaa ja on hienoa, että saimme alueellemme uusia tutkinnon suorittaneita. Hallitusammattilaisen on osattava tunnistaa myös yrityksen toimialan ja toimintaympäristön yritysvastuuriskit sekä havaittava kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminnan tarjoamat mahdollisuudet uudistumiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ-nimikettä.



Hämeen kauppakamarin alueelta vaativan tutkinnon läpäisi yhdeksän henkilöä. Kauppakamari onnittelee tutkinnon suorittaneita. HHJ-tutkinnon suorittaneet Hämeen kauppakamarin alueella: Hallituksen jäsen Saija Granlund, Lahden Talot Oy, Lahti Toimitusjohtaja Pasi Kaukanen, Renkomäen Autoexpert Oy, Lahti Liiketoimintajohtaja Jukka Kärkkäinen, Teknoware Oy, Lahti Hallituksen jäsen Kirsi Mikkola, Lahden seutu - Lahti Region Oy, Lahti Toimitusjohtaja Minttu Murtomäki, Näkemystehdas MBE Oy, Lahti Hallituksen puheenjohtaja Jukka Mölsä, Orimattilan Vesi Oy, Orimattila Hallituksen puheenjohtaja Minna Patosalmi, Ferroplan Oy, Orimattila Mill Controller Heli Rantanen, Stora Enso Oyj Heinolan Flutingtehdas, Heinola Hallituksen jäsen Mikko Tarula, Hollolan Tilapalvelu Oy, Hollola HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ-nimikettä. ”Tutkinnon on Hämeen kauppakamarin alueella tähän mennessä suorittanut lähes 470 hallitusammattilaista. Ennen kuin tutkintoon voi osallistua on suoritettava Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssi. Seuraava HHJ-kurssimme järjestetään 31.1.2023 alkaen Lahdessa”, Eerikäinen kertoo. Tampereen kauppakamari ja Hallituspartnerit ry järjestävät tutkinnon kolme kertaa vuodessa. Seuraava tutkinto järjestetään etänä 30.3.2023 ja tutkintoon ilmoittautuminen päättyy 9.1.2023.

Yhteyshenkilöt

Kuvat HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ-nimikettä. Lataa