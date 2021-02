Uusia harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteyteen

Vaasan kaupunki on mukana harrastamisen Suomen mallin mukaisen toiminnan kehittämisessä ja toteuttamisessa. Uuden toiminnan tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen.

Vaasan kaupunki sai Suomen malli -harrastustoiminnan toteuttamiseen ja koordinointiin kevätlukukaudelle 2021 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta 40 000 euroa.

Kevätlukukauden 2021 pilottivaiheessa uutta koulupäivän yhteydessä järjestettävää kerhotoimintaa toteutetaan kuudella vaasalaisella koululla: Gerby skolassa, Länsimetsän koulussa, Merenkurkun koulussa, Merikaarron koulussa, Savilahden yhtenäiskoulussa sekä Tervajoen koulussa. Ensimmäisenä toiminta käynnistyy Tervajoen koululla viikolla 6.

Mikäli hanke saa jatkorahoitusta, on toimintaa tarkoitus laajentaa kattamaan kaikki Vaasan perusopetuksen koulut lukuvuonna 2021-2022.

Harrastukset valittu lasten ja nuorten ehdotusten perusteella

Pilottikouluissa lapsilla ja nuorilla on kevään ajan mahdollisuus tutustua erilaisiin harrastuksiin maksutta. Harrastuspäivinä koulu päättyy kaikilla oppilailla ennen harrastustoiminnan alkamista. Lasten ja nuorten omien toiveiden kuuleminen on tärkeää.

- Vaasalaisten koulujen oppilaiden toiveet uusista harrastusmahdollisuuksista on kartoitettu viime vuoden lopulla valtakunnallisella koululaiskyselyllä. Vastausten perusteella harrastukseksi voi nyt valita vaikkapa parkourin, elokuvan ja animaation, eläinkerhon, ruuanlaiton, kuvataiteen tai muotoilun ja käsityöt. Tärkeintä on, että jokaiselle löytyisi oma mieluisa juttu, johon on mahdollisuus osallistua koulupäivän yhteydessä, kertoo hankekoordinaattori Kaisa Salo.

Uutta harrastustoimintaa toteuttavat yhteistyössä Vaasan kaupungin perusopetus, muut harrastustoimintaa tarjoavat kaupungin yksiköt sekä muut yhteistyökumppanit kuten esimerkiksi paikalliset 4H-yhdistykset.

Kevään 2021 harrastustoimintaan ilmoittautuminen

Kevätlukukauden 2021 harrastustoimintaan ilmoittaudutaan suoraan pilottikoulujen kautta, ja koulut ilmoittavat omista kerhoistaan ja harrastusmahdollisuuksistaan koteihin erikseen.