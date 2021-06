Uusia jäseniä KOVAlle

Jaa

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:lle on tänään hyväksytty kolme uutta jäsentä. Uudet jäsenet ovat Kiinteistöyhtiö Ars Longa Oy, Siilinjärven Asumisoikeus Oy ja Siilinjärven Kotipolku Oy. Uudet jäsenet omistavat noin 1 000 kohtuuhintaista vuokra- ja asumisoikeusasuntoa.

KOVAn jäsenenä on nyt 103 yleishyödyllistä ja omakustannusperiaatteella toimivaa vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöä. KOVAn jäsenet omistavat nyt yhteensä noin 285 000 kohtuuhintaista vuokra- ja asumisoikeusasuntoa.

- Kuluva kevät on ollut KOVAssa historiallinen. Laajensimme jäsenpohjaamme asumisoikeusyhteisöihin ja jäsenmäärämme on kasvanut nyt 19 jäsenellä tänä vuonna. Uudet jäsenemme vahvistavat jälleen merkittävästi KOVAn edunvalvonnallista ja edustuksellista roolia ARA-yhteisöjen keskuudessa, KOVAn toimitusjohtaja Jouni Parkkonen iloitsee.

Kiinteistöyhtiö Ars Longa Oy on vuonna 2015 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva vuokrataloyhtiö. Yhtiön omistajina ovat Ornamon senioritaloyhdistys ry, Suomen Kirjailijaliitto ry, Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö sr sekä Visuaalisten taiteiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry. Yhtiö omistaa tällä hetkellä yhden kiinteistön, jossa on vajaat 60 vuokra-asuntoa. Yhtiö tarjoaa asuntoja vähintään 45-vuotiaille taiteilijoille.

Siilinjärven Asumisoikeus Oy on vuonna 1997 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Siilinjärven kaupungin kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiö omistaa tällä hetkellä yli 100 asumisoikeusasuntoa. Yhtiön asuntokannan käyttövastike vuonna 2021 on 10,32 euroa neliöltä kuukaudessa.

Siilinjärven Kotipolku Oy on vuonna 1982 perustettu, yleishyödyllinen ja omakustannusperiaatteella toimiva, Siilinjärven kaupungin kokonaan omistama vuokrataloyhtiö. Yhtiö omistaa tällä hetkellä yli 850 vuokra-asuntoa. Yhtiö on kaupungin suurin vuokranantaja. Yhtiön asuntokannan keskivuokra vuonna 2021 on 10,28 euroa neliöltä kuukaudessa.