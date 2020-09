Uusia koronatartuntoja ilmoitettu 93 – mukana on useita ryvästymiä eri puolilla maata

Koronavilkkuun on syötetty 41 avauskoodia – jos saat altistumisilmoituksen, seuraa vointiasi ja hakeudu tarvittaessa testiin 7.9.2020 15:50:26 EEST | Tiedote

Koronavilkun käyttäjät ovat syöttäneet sovellukseen tähän mennessä 41 avauskoodia. Terveydenhuollon ammattilainen antaa avauskoodin henkilölle, jolla on todettu koronavirustartunta. Tämän jälkeen sovellus lähettää tiedon niille, jotka ovat voineet altistua tartunnalle. Koronavilkku on ladattu tähän mennessä lähes 1,8 miljoonaa kertaa, ja se on käytössä yli 500 eri puhelinmallissa. Sovellus nopeuttaa virukselle altistuneiden tavoittamista ja tartuntaketjujen katkaisemista. Koronavilkun käyttäjä saa ilmoituksen mahdollisesta altistumisestaan tilanteessa, jossa hän on oleskellut noin 2 metrin etäisyydellä sairastuneesta noin 15 minuutin ajan. Etäisyydet ja aikamäärät kuitenkin vaihtelevat. Esimerkiksi kauempana ollessa altistumisaika kasvaa. Myös sairastuneen tartuttavuus on huomioitu. ”Tämänhetkisen tiedon mukaan koronaan sairastunut on tartuttavimmillaan oireisen taudin alussa. Tämä on huomioitu sovelluksessa niin, että terveydenhuollon ammattilainen tallentaa tiedon oireiden ilmaantumi