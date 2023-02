Uusia luonnonsuojelusuojelualueita 1440 hehtaaria pohjalaismaakuntiin (Pohjalaismaakunnat)

Vuoden 2022 aikana Etelä-Pohjanmaa ELY-keskus toteutti yhteensä noin 1440 hehtaaria erilaisia suojelualueita Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan maakunnissa. METSO-ohjelmaa toteutettiin yhteensä 613 hehtaaria, HELMI-ohjelmaa 579 hehtaaria ja vanhoja suojeluohjelmia, Naturan-ohjelmaa, kaavojen suojeluvarauksia ja uhanalaisten lajien suojelua 220 hehtaaria. 2022 päättyneeseen Luontolahja-kampanjaan saatiin yksityismaan suojelualueita yhteensä 28 hehtaaria. Hankintarahaa maakuntiin ohjautui yhteensä noin 5 729 000 euroa, joka sisältää maksetut kauppahinnat, välirahat, rauhoituskorvaukset ja lunastuksien kohteenkorvaukset. Osa hankinnoista toteutettiin maanvaihtona käyttämällä valtion maaomaisuutta. Lisäksi maksettiin runsaasti erilaisia toteuttamiseen liittyviä sivukuluja.

Maakuntien ja eri suojeluohjelmien mukaiset toteutuspinta-alat ja -eurot jakautuivat seuraavasti:

Etelä-Pohjanmaa 679 hehtaaria/3 106 000 euroa

Etelä-Pohjanmaalla toteutettiin, vanhojen metsien suojeluluun keskittyvää, METSO-ohjelmaa muodostamalla yksityismaan suojelualueita 78 hehtaaria ja hankkimalla valtion omistukseen 186 hehtaaria eli yhteensä 264 hehtaaria. Rauhoituskorvauksina ja kauppahintoina maakuntaan saatiin METSO-hankintarahaa yhteensä noin 1 907 000 euroa.

HELMI-soidensuojelun pinta-ala maakunnassa lisääntyi yhteensä 273 hehtaarilla. Yksityismaan suojelualueiden osuus kokonaistoteutuksesta oli 91 hehtaaria ja valtion omistukseen hankittiin 182 hehtaaria. HELMI-hankintarahaa maakuntaan ohjautui yhteensä noin 870 000 euroa.

Vanhojen ohjelmien eli ns. lakisääteisen suojelun osuus oli yhteensä 142 hehtaaria. Yksityismaan suojelualueiden osuus kokonaistoteutuksesta oli 24 hehtaaria ja valtion omistukseen hankittiin 118 hehtaaria. Tämän ns. lakisääteisen suojelun hintalappu Etelä-Pohjanmaan osalta oli 329 000 euroa.

Keski-Pohjanmaa 414 hehtaaria/770 000 euroa

Keski-Pohjanmaalla METSO-ohjelmaa toteutettiin yhteensä 121 hehtaaria, joista yksityismaan suojelualueina 105 hehtaria ja kauppoina 30 hehtaaria. Rahaa METSO-ohjelma toi maakuntaan yhteensä noin 372 000 euroa.

HELMI-ohjelmaa toteutettiin yhteensä 254 hehtaaria, joista yksityismailla 143 hehtaaria ja valtiolle hankittiin 111 hehtaaria. Suojelusta maksettiin maakuntaan kauppahintojen ja korvausten muodossa yhteensä noin 373 000 euroa.

Lakisääteistä suojelua toteutettiin yhteensä 11 hehtaaria. Yksityismaan suojelualueiden osuus kokonaistoteutuksesta oli 2 hehtaaria ja valtion omistukseen hankittiin 9 hehtaaria. Lakisääteisen suojelun arvo maakunnassa oli 25 000 euroa.

Lisäksi Keski-Pohjanmaan maakunnan alueelta saatiin, vuoden 2022 lopussa päättyneeseen, Luontolahja-kampanjaan 28 hehtaaria yksityismaan suojelualueita. Kampanjan kohteista ei maksettu korvausta, mutta kompensaationa Metsähallitus on velvollinen osoittamaan vastaavan pinta-alan valtion maita pysyvään suojeluun.

Pohjanmaa 347 hehtaaria/1 853 000 euroa

Pohjanmaan maakunnassa toteutettiin METSO-ohjelmaa yhteensä 228 hehtaaria, joista yksityismaan kohteina 74 hehtaaria ja valtiolle hankittiin 153 hehtaaria. Korvauksina ja kauppahintoina maksettiin METSO-ohjelman osalta yhteensä noin 1 551 000 euroa.

HELMI-ohjelmaa toteutettiin 52 hehtaaria, joka toteutettiin kokonaan hankkimalla alueet valtiolle. Suojelusta maksettiin maakuntaan kauppahintojen muodossa yhteensä noin 178 000 euroa.

Lakisääteistä suojelua Pohjanmaalla toteutettiin yhteensä 67 hehtaaria, joista yksityismaiden suojeluna 30 hehtaaria ja valtiolle hankittiin 37 hehtaaria. Lakisääteisen suojelun osalta maakunta sai yhteensä noin 124 000 euroa.

Tavoitteiden toteutuminen

Kokonaisuudessaan toteutus jakautui tänä vuonna tasaisemmin kaikkien maakuntien alueelle. Suojeluohjelmien toteutuksen kokonaistavoite vuodelle 2022 ELY-keskuksen alueella oli 1 500 hehtaaria, jota ei aivan saavutettu, johtuen muutaman ison kaupan siirtymisestä vuoden 2023 puolelle. Lakisääteistä suojelua lukuun ottamatta, suojeluohjelmien toteutus perustuu vapaaehtoisuuteen ja Ympäristöministeriön vuosittain myöntämään rahoitukseen.

Vuodelle 2023 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle on sovittu 1 300 hehtaaria kokonaistavoite painottuen HELMI-ohjelman toteuttamiseen. HELMI-ohjelman toteutumista vauhdittamaan on Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa käynnistetty viestintähankkeet, joiden tavoitteena on kertoa alueen maanomistajille arvokkaista suoluontokohteista ja niiden suojelumahdollisuuksista.