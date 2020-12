Uusia nimiä pohjoismaisten kahdenvälisten kulttuurirahastojen hallituksissa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimittänyt Islantilais-suomalaisen kulttuurirahaston, Suomalais-norjalaisen kulttuurirahaston ja Suomalais-tanskalaisen kulttuurirahaston hallitusten Suomea edustavat jäsenet vuosille 2021–2023.

Uusia nimiä Suomalais-tanskalaisessa kulttuurirahastossa ovat ministeri Jan-Erik Enestam ja viestintäpäällikkö Mary Gestrin. Suomalais-norjalaisessa kulttuurirahastossa nähdään uusina jäseninä rehtori Teemu Kokko ja toiminnanjohtaja Tove Ekman.

Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto

Ministeri Jan-Erik Enestam, puheenjohtaja (uusi)

Viestintäpäällikkö Mary Gestrin (uusi)

Kumppanuuspäällikkö Veikko Kunnas (2012-)

Kirjailija Anni Ylävaara (2006-)

Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto

Erityisasiantuntija Eero Hokkanen, puheenjohtaja (2018-)

varajäsen: yrityskonsultti Torfinn Slåen (2012-)

Rehtori Teemu Kokko (uusi)

varajäsen: viestintäpäällikkö Anniina Korpela (2018-)

Toiminnanjohtaja Tove Ekman (uusi)

varajäsen: johtaja Jan Förster (2015-)

Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto

Kaupunginjohtaja Pekka Timonen (2018-)

FM, luovien alojen asiantuntija Riitta Heinämaa (2018-)

varajäsen: Kapellimestari Petri Sakari (2012-)

Kaikkien pohjoismaisten rahastojen tarkoitus on edistää kahdenvälistä yhteistyötä ja kehittää maiden yhteiskunnallisia ja kulttuurisuhteita. Rahastot jakavat apurahoja, joiden tarkoituksena on lisätä maiden välistä kiinnostusta. Rahastoilla on myös omia projekteja, jotka toteutetaan yhteistyössä Hanasaaren kanssa. Hanasaari myös hallinnoi kaikkia kolmea rahastoa. Lue lisää: www.hanaholmen.fi/kulttuurikeskus/hanasaari/rahastot/

Lisätietoa Hanasaaren viestintäjohtaja Håkan Forsgårdilta, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, puh. 040 767 7373.

