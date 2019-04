Uusia sähköisiä oirearviota asiakkaan tukena

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöstiedote 9.4. 9.4.2019 20:02:32 EEST | Tiedote

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan 9.4. kokouksen päätöstiedote on verkossa. Lautakunnan kokoukseen osallistuivat tänään nuorisoneuvoston edustajat Jim Koskinen ja Elo Umukoro. Lautakunnan seuraava kokous on julkinen Lautakunnan seuraava 23.4. kokous on julkinen. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita seuraamaan kokousta Kallion virastotaloon, Toinen linja 4 A, klo 16.15 alkaen. Kokousta voi myös seurata Helsinki kanavalta. Lautakunnan seuraavan kokouksen listalla on mielenkiintoisia asioita, muun muassa kiireettömien lääkäripalvelujen hankkiminen terveysasemille palvelusetelillä. Lautakunta jätti asian tämän päivän kokouksessa pöydälle. Lautakunnalle myös esitellään, millaisia sähköisiä sote-palveluja helsinkiläisille tarjotaan.