Uusia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattioikeuksia yli 23 500 – laskua edelliseen vuoteen

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös: Valvira käsittelee uudestaan brittiyliopistosta valmistuneen henkilön hakemuksen psykoterapeutin nimikkeen käyttämisestä 19.12.2022 10:50:56 EET | Tiedote

Valviran päätös, jonka mukaan Helsingin Psykoterapiainstituutin ja UWE Bristolin (University of the West of England Bristol) yhteistyössä järjestämästä koulutuksesta valmistuneilla ei ole oikeutta käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä, palautui Valviralle uudelleen käsiteltäväksi korkeimman hallinto-oikeuden äänestyspäätöksellä.