Uusia työpaikkoja auki joulukuussa yli tuplaten viime vuoteen verrattuna

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli joulukuun lopussa 22 400 työtöntä työnhakijaa. Joulukuun aikana työttömien määrä nousee yleensä reippaasti marraskuuhun verrattuna ja tällä kertaa määrä nousi 2 000 hengellä. Vuotta aiemmasta työttömien määrä on vähentynyt 8 400 henkilöllä (27 %) eli vauhdikkaammin kuin koko maassa yleisesti (23%). Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä aleni 6 600 (74%) henkilöllä verrattuna vuodentakaiseen.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli joulukuun lopussa Varsinais-Suomessa 9,8 % eli 3,7 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Näin työttömien osuus työvoimasta oli pienempi kuin koko maassa (10,5 %). Joulukuussa työttömiä oli rajusti vähemmän kuin vuotta aiemmin kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa. Suurin ero vuotta aiempaan oli Salon seutukunnassa (29%) ja pienin Vakka-Suomessa (23%). Työttömyysaste oli korkein Turun seudulla (10,3 %) sekä Turun kaupungissa (13,2 %). Pienin työttömyysaste oli Turunmaan saaristossa (6,9 %) sekä kunnista Sauvossa (3,7 %).

Työttömien määrä oli vuoden takaista pienempi kaikkien ELY-keskusten alueilla. Muutos on perustunut pääosin lomautettujen määrän romahdukseen. Työttömien määrän supistuminen oli 9 alueella koko maan vauhtia (=23 %) nopeampaa. Hitainta supistuminen oli Kainuussa (13%). Varsinais-Suomessa supistuminen tapahtui 27% ja Uudellamaalla 22% vauhdilla. Ahvenanmaalla työttömien määrä aleni vauhdikkaimmin (43%). Ahvenanmaan jälkeen vauhdikkainta supistuminen oli Pohjanmaalla (38%) ja Pirkanmaalla (27%) ja Etelä-Pohjanmaalla (27%).

Kuluvana vuonna työvoiman kysyntä on ollut poikkeuksellisen vilkasta ja käytännössä kaikilla aloilla osaajia haetaan enemmän kuin viime vuosina. Eniten paikkoja on ollut auki teollisuudessa (pl.metalli), jossa työvoiman kysyntä on ollut yli 140% kovempaa tänä vuonna verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Rakentamisessa on työvoiman kysyntä ollut määrällisesti kovaa ja paikkoja on ollut auki yli 60% enemmän kuin viime vuonna. Myös puhdistusalalla, sote-alan tehtävissä, hotelli- ja ravintolasektorilla sekä kuljetuksissa on paikkoja ollut yli 70% enemmän auki verrattuna viime vuoteen.

Tammikuussa työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrä yleensä laskee edelliskuukauteen verrattuna.

Tarkempaa tietoa:

www.temtyollisyyskatsaus.fi

- kaikkien ely-keskusten ja koko maan viimeisin työllisyyskatsaus löytyy tästä samasta paikasta.

- Palvelusta voi kopioida katsauksen kuviot ja niiden lähteenä olevat taulukot mm. excel-muodossa.

Työllisyyskatsaukset, Varsinais-Suomi

- työllisyyskatsaukset pdf-muodossa vuodesta 2015 alkaen