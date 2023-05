Uusia yksityisen sosiaalipalvelualan lakkovaroituksia hoivakoteihin ja lastensuojeluun

Jyty vaatii yksityiselle sosiaalipalvelualalle vähintään samantasoiset palkankorotukset kuin hyvinvointialueille ja kuntiin. Yksityinen sosiaalipalveluala kärsii pahasta työvoimapulasta, jonka suurin syy on työn vaativuuden ja palkkauksen välinen epäsuhta.

Sopimusneuvottelujen aikana Jyty on ottanut käyttöön useita työtaistelutoimia, joiden avulla on pyritty pääsemään palkansaajapuolta tyydyttävään ratkaisuun palkankorotuksista. Työtaistelutoimina on käytetty lakkoja, ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa, hakusaartoa ja keikkailukieltoa.

Lakko lastensuojelun toimipisteissä 19.–22.6.2023

Lastensuojelun lakon piiriin kuuluvat kaikki liitteessä mainituissa lastensuojelun toimipisteissä tehtävä työ, jossa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Neljä vuorokautta kestävä lakko koskee työvuoroja, jotka alkavat maanantain 19.6.2023 klo 00:01 ja torstain 22.6.2023 klo 23:59 välisenä aikana. Työnseisaus kestää päättyvän työvuoron loppuun.

Työnseisauksen ulkopuolelle rajataan asiakkaan terveydentilasta johtuvat, työntekijän jatkuvaa ja välitöntä läsnäoloa edellyttävät tehtävät, joiden suorittaminen on välttämätöntä asiakkaan hengen vaarantumisen ehkäisemiseksi.

Lakon piirissä olevat lastensuojelun toimipisteet (pdf)

Lakko hoivakodeissa 20.–22.6.2023

Hoivakotien lakon piiriin kuuluvat kaikki liitteessä mainituissa ympärivuorokautisen palveluasumisen kohteissa tehtävä työ, jossa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Kolme vuorokautta kestävä lakko koskee työvuoroja, jotka alkavat tiistain 20.6.2023 klo 00:01 ja torstain 22.6.2023 klo 23:59 välisenä aikana. Työnseisaus kestää päättyvän työvuoron loppuun.

Työnseisauksen ulkopuolelle rajataan asiakkaan terveydentilasta johtuvat, työntekijän jatkuvaa ja välitöntä läsnäoloa edellyttävät tehtävät, joiden suorittaminen on välttämätöntä asiakkaan hengen vaarantumisen ehkäisemiseksi.

Lakon piirissä olevat hoivakodit (pdf)

Lisätietoja medialle:

Puheenjohtaja Jonna Voima, puh. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.