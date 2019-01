Uusien Nokia 8.1- ja Nokia 5.1 Plus -älypuhelimien myynti alkaa Suomessa 14.1.

HMD Global, Nokia-puhelinten uusi koti, tuo 14.1. Suomen markkinoille Nokia 8.1- ja Nokia 5.1 Plus -älypuhelimet. Nokia 8.1 -puhelimen suositeltu vähittäismyyntihinta on 399 euroa ja Nokia 5.1 -puhelimen suositeltu vähittäismyyntihinta on 199 euroa. Kumpikin puhelin edustaa hintaluokassaan Nokia-puhelimille ominaista tyylikkyyttä, huippulaatua ja -toiminnallisuutta.

”Jokainen älypuhelimemme tuo faneillemme aina uusia huippuluokan käyttökokemuksia. Sekä Nokia 8.1 että Nokia 5.1 Plus tarjoavat käyttäjille aiempaa tehokkaamman suorituskyvyn ja ensiluokkaisen kuvauskokemuksen tyylikkäässä paketissa, ja niiden hinta-laatusuhde on erinomainen”, sanoo Ossi Korpela, Pohjoismaiden liiketoimintajohtaja, HMD Global Oy.

”Nokia 8.1 on kansainvälisesti palkitun ja markkinoilla hyvin suositun Nokia 7 Plus -älypuhelimen seuraaja, jossa puhelimen suorituskyky ja toiminnallisuudet ovat entistä tehokkaampia. Älypuhelimen muotoilua on myös uudistettu entistä tyylikkäämmäksi hyödyntämällä kaunista kontrastia, joka syntyy kaarevan lasin, kiillotetun metallin ja hiekkapuhalletun viimeistelyn yhdistelmästä”, Korpela jatkaa.

Nokia 8.1 yhdistää tehon ja tyylin

Nokia 8.1:n hieno kuvausjälki hämärissä olosuhteissa perustuu ohjelmiston ja laitteen täydelliseen yhteensopivuuteen. Nokia 8.1:n ZEISS Opticsin 12 MP:n pääkamerassa on alan johtava 1/2.55 tuuman superherkkä sensori, jossa on suuri 1.4 mikronin pikselikoko tarkkaan valotukseen. Näin sillä saa poikkeuksellisen yksityiskohtaisia kuvia. Optinen kuvanvakain (OIS) -teknologia ja erittäin nopea automaattitarkennus mahdollistavat tarkkojen kuvien ja videoiden ottamisen.

Nokia 8.1 -älypuhelimessa on Googlen uusin mobiililaitteille kehittämä Android 9 Pie -käyttöjärjestelmä, joka mahdollistaa entistä intuitiivisemman ja älykkäämmän käyttökokemuksen sekä lukuisia uusia sovelluksia ja toimintoja, kuten akunkestoa pidentävä Adaptive Battery- ja digitaaliset hyvinvointisovellukset.

Nokia 8.1 on saatavilla kahtena eri väriyhdistelmänä, jotka ovat sininen/hopea ja teräs/kupari. Tarkemmat tiedot puhelimesta löytyvät täältä.

Trendikäs Nokia 5.1 Plus

Nokia 5.1 Plus on modernisti muotoiltu ja erittäin laadukas älypuhelin. Se tarjoaa käyttäjälleen vaikuttavan prosessointitehon, upeat peliominaisuudet ja tekoälyä hyödyntävät kuvausominaisuudet tyylikkäässä ja edullisessa paketissa.

Nokia 5.1 Plus on yksi markkinoiden edullisimmista älypuhelimista, joissa on edistynein MediaTek Helio P60 -prosessori. Se on suunniteltu tehoa vaativaan käyttöön: pelaamiseen, videoihin ja useiden sovellusten samanaikaiseen käyttämiseen. Puhelimen edistykselliset tekoälyominaisuudet mahdollistavat kasvojentunnistuksen vaatiman syväoppimisen ja reaaliaikaisen kuvanparannuksen. Puhelimessa on kaikki tarvittavat sensorit, joita käyttäjä tarvitsee viimeisimpien pelien pelaamiseen ja sovellusten kaikkien ominaisuuksien käyttämiseen.

Nokia 5.1 Plus -älypuhelimen edistykselliset kuvausominaisuudet antavat mahdollisuuden ottaa studiotason kuvia hyödyntämällä kameran syväterävyyttä ja valikoimalla “bokeh”-sumennuksen sekä muotokuvakuvaukseen sopivan valotuksen. Takakameran 13MP/5MP tuplasensori, jossa on sähköinen videon vakautus, auttaa kuvaamaan vakaita ja teräviä videoita ja tallentamaan tärkeät hetket. Phase Detection -automaattitarkennus tekee kuvista kirkkaita ja teräviä.

Nokia 5.1 Plus-älypuhelimessa oleva Android Oreo™ -käyttöjärjestelmä tarjoaa tuoreimmat ominaisuudet. Näitä ovat muun muassa Google Lens, kuva-kuvassa-ominaisuus moniajon helpottamiseksi, Google Play -kaupan tarjoamat kitkattomasti toimivat palvelut sekä akunsäästöominaisuus, joka rajoittaa taustalla toimivien sovellusten käyttöä.

Nokia 5.1 Plus on tarjolla mustana ja sinisenä. Puhelimen tarkemmat tiedot löytävät täältä.

HMD Global kertoi tänään myös viime marraskuussa Suomen markkinoille esitellyn, erinomaiset arvostelut saaneen Nokia 7.1 -älypuhelimen uudesta suositellusta vähittäismyyntihinnasta, joka on 329 euroa. Suomessa Nokia 7.1

-älypuhelinta myydään huipputehokkaana 4GB/64GB -muistiversiona.

Puhdas, turvallinen ja ajantasalla oleva Android One –käyttöjärjestelmä

Sekä Nokia 8.1 että Nokia 5.1 Plus kuuluvat Nokia Android One

–tuoteperheeseen ja ne tarjoavat Googlen kehittämät älykkäät ja turvalliset ominaisuudet. Ne pysyvät ajantasalla myös jatkossa, koska niille on taattu kuukausittaiset turvapäivitykset kolmeksi vuodeksi ja käyttöjärjestelmäpäivitykset kahdeksi vuodeksi. Kuten kaikissa Android One -ohjelmaan kuuluvissa Nokia-älypuhelimissa, puhelimissa on parempi akku ja enemmän tallennustilaa tarkoin valitun esiasennetun sovellusvalikoiman ansiosta. Käytössä ovat myös viimeisimmät Google-palvelut, kuten Google Assistant ja Google Photos, joka on ilmainen rajoittamaton tallennustila korkealaatuisille kuville.

HMD Global on Nokia-puhelinten koti, jonka pääkonttori on Espoossa. HMD muotoilee ja markkinoi älypuhelin- ja peruspuhelinvalikoimaa, joka on kohdennettu useille eri kuluttajaryhmille ja joka tarjoaa puhelimia useissa eri hintakategorioissa. Innovointiin ja korkeaan laatuun sitoutunut HMD Global Oy on Nokia-puhelinten ja -tablettien lisensoija yksinoikeudella. www.hmdglobal.com

