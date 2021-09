UUSIMAA21-valmiusharjoitus testaa Uudenmaan valmiutta alueellisen riskiarvion mukaisissa skenaarioissa

Jaa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto järjestää valmiusharjoituksen 7–8.9.2021 Uudenmaan maakunnan alueella. Tarkoituksena on harjoitella toimintaa tilanteessa, jossa poikkeuksellisen raju ja pitkäkestoinen ukkosmyrsky on aiheuttanut häiriöitä sähköverkkoon ja vesihuoltoinfrastruktuuriin. Harjoituksen teemat on valittu Uudenmaan alueellisen riskiarvion pohjalta.

UUSIMAA21-valmiusharjoitukseen osallistuvat suurin osa Uudenmaan kunnista sekä keskeiset varautumiseen liittyvät viranomaiset ja organisaatiot. Koronatilanteen vuoksi harjoitus toteutetaan tänä vuonna täysin verkossa. Kuvitteellisen häiriötilanteen aikana harjoitellaan organisaatioiden valmiussuunnitelmien mukaista toimintaa, kuten johtamista, yhteistyötä ja viestintää. Mukana on myös kyberturvallisuuden elementtejä, ja osallistujat harjoittelevat esimerkiksi alueella leviävän virheellisen tiedon oikaisemista. Harjoituksen aikana tehdyt havainnot ja kehittynyt osaaminen auttavat organisaatioita toimimaan laajoissa häiriötilanteissa sekä toipumaan häiriötilanteiden vaikutuksista tehokkaasti. Alueellisen valmiusharjoituksen järjestäminen kuuluu aluehallintoviraston lakisääteisiin tehtäviin, joiden tavoitteena on yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden parantaminen. Valmiusharjoituksia järjestetään eri teemoista eri alueilla vuosittain. Lisätietoa: Pelastusylitarkastaja Piia Manninen, p. 0295 016 360, etunimi.sukunimi@avi.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto