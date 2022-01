Uusin teknologia ja tutkimustieto ratkovat kaivosten ympäristövaikutuksia

Energiakeräämisen tutkija Yang Bai sai merkittävän ERC-rahoituksen 10.1.2022 13:00:26 EET | Tiedote

Euroopan tutkimusneuvosto on julkaissut uusimmat rahoituksensa. Tutkijamme Yang Bai on yksi ERC Starting Grant -voittajista. Nimensä mukaisesti rahoitus on tarkoitettu uransa alussa nuorille tutkijoille, jotta he voivat perustaa oman tutkimusryhmänsä ja keskittyä syventämään jo merkittäväksi havaittua tutkimustaan. Puolitoista miljoonaa euroa avointa tutkimusrahaa on korkealle arvostettu tunnustus.