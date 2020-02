Uusin teknologia mullistaa oopperakokemuksen – Nokia Bell Labs yhteistyöhön Suomen kansallisoopperan ja -baletin kanssa

Suomen kansallisoopperan ja -baletin Opera Beyond -kokonaisuus törmäyttää taiteita ja uusinta teknologiaa. Oopperan ja baletin konventioita ravisteleva projekti kiinnostaa kansainvälisesti. Se on synnyttänyt yhteistyön maailmanlaajuisen tutkimus- ja kehityslaboratorio Nokia Bell Labsin ja Kansallisoopperan välille. Projekti huipentuu toukokuussa, kun Opera Beyond -konferenssi tuo alan huiput Helsinkiin.

Uusimpien teknologioiden mahdollisuuksia esittävissä taiteissa tutkiva Opera Beyond on houkutellut lukuisia Nobel-palkintoja ansainneen Nokia Bell Labsin laajentamaan toimintaansa Suomessa. Yhteistyö Kansallisoopperan ja -baletin kanssa kuuluu Nokia Bell Labsin Experiments in Arts and Technology -ohjelmaan (E.A.T.), jossa taiteilijat sekä Nokia Bell Labsin insinöörit ja tutkijat etsivät yhdessä uusia mahdollisuuksia ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja yhteyteen.

”Opera Beyond -projekti on merkittävä avaus, joka yhdistää taiteen ja teknologian aloja. Suomen kansallisoopperan ja -baletin visio oopperan tulevaisuudesta resonoi voimakkaasti sen kanssa mitä me E.A.T.-ohjelmassa tavoittelemme. Meidän missiomme on yhdistää ihmisiä emotionaalisesti, murtaa esteitä ihmisten väliltä ja mahdollistaa syvempää ymmärrystä”, sanoo Domhnaill Hernon, Nokia Bell Labsin Head of Experiments in Arts and Technology.

Nokia Bell Labs käynnistää yhteistyön myötä Suomessa Pohjoismaiden ensimmäisen taiteilijaresidenssin, johon on valittu mediataiteilija Kalle Rasinkangas. Hän pääsee osaksi huippututkijoiden yhteisöä ja hyödyntämään Nokia Bell Labsin edistyksellistä teknologiaa sen Espoon ja Tampereen yksiköissä. Työskentelyn tuloksena syntyvä vuorovaikutteinen installaatio nähdään Opera Beyondin kansainvälisessä konferenssissa toukokuussa.

”Ooppera taidemuotona kehittyy ja muuttuu ajassa. Haluamme etsiä uusia keinoja yhä vahvempaan elämyksellisyyteen. Opera Beyond on tutkimusmatka, jonka myötä syntyy teoksia, rajoja rikkovaa yhteistyötä sekä konkreettisia työkaluja teknologian ja taiteen yhdistämiseen. Parhaimmillaan se rikastuttaa taidemuotojamme ja synnyttää kokonaan uudenlaisen kokemisen maailman. Yhteistyö Nokia Bell Labsin kaltaisen tulevaisuuteen suuntautuneen organisaation kanssa on hieno mahdollisuus Kansallisoopperalle”, sanoo Oopperan taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi.

Kansainvälinen Opera Beyond -konferenssi toukokuussa

Keväällä 25.–26. toukokuuta Opera Beyond kokoaa Helsinkiin taiteen ja teknologian visionäärejä kaksipäiväiseen konferenssiin. Tapahtuma on ainutlaatuinen Euroopassa. Mukana ovat mm. Lontoon National Theatren digitaalisen kehitystyön päällikkö Toby Coffey, 3D-äänen tutkija Marcus Noisternig IRCAM-tutkimuskeskuksesta, Annette Mees Lontoon Royal Opera Housen yleisölaboratoriosta, Where Thoughts Go -virtuaalitodellisuuden kehittäjä Lucas Rizzotto, laajennetun todellisuuden ja teatteri-ilmaisun tutkija ja suunnittelija Joris Weijdom sekä Amos Rexin museonjohtaja Kai Kartio.

Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetty konferenssi sai erinomaisen vastaanoton. ”Tapahtumassa oli enemmän väkeä ja poweria kuin ensimmäisessä Slushissa aikoinaan”, startup- ja teknologiatapahtuma Slushin ja Angry Birdsin taustalla toiminut yrittäjä Peter Vesterbacka totesi tuolloin.

Konferenssissa esitellään uusi XR-teknologiaan pohjautuva simulaatiotyökalu esittävien taiteiden tuotannoille ja tapahtuma-alalle. Sen avulla kansainväliset työryhmät voivat virtuaalisesti kokoontua aidossa näyttämömiljöössä riippumatta siitä missä päin maailmaa jäsenet ovat.

Kesäkuussa kantaesityksensä saa myös interaktiivinen teos Laila. Teoksen on säveltänyt Esa-Pekka Salonen, sen dramaturgi on Paula Vesala ja toteutuksen luo immersiiviseen taiteeseen erikoistunut Ekho Collective. Aikataulut ja lisätiedot lipuista julkaistaan huhtikuun aikana osoitteessa operabeyond.com.

Nokia Bell Labs

Nokia Bell Labs on johtava, globaali informaatioteknologian tutkimusorganisaatio. Nokia Bell Labsin piirissä on lähes sen satavuotisen historian aikana keksitty useita keskeisiä teknologioita tieto- ja viestintäverkkojen sekä digitaalisten laitteiden ja järjestelmien tueksi. Tämä tutkimustyö on tuonut Nokia Bell Labsille yhteensä yhdeksän Nobel-palkintoa, kolme Turing-palkintoa ja kolme Japan Prize -tiedepalkintoa, lukuisia Yhdysvaltojen National Medals of Science -palkintoja sekä kolme Emmy-palkintoa, kaksi Grammya ja yhden Oscar-palkinnon teknisistä innovaatioista.

Domhnaill Hernon, Head of Experiments in Arts and Technology, toimii Opera Beyondin neuvonantajana, ja Nokia Bell Labs on kevään konferenssin yhteistyökumppani.

Opera Beyond -konferenssi 25.–26.5.2020

Opera Beyond -konferenssi on taiteen ja teknologian yhdistävä, inspiroiva kohtaamispaikka, joka luo uutta törmäyttämällä aloja, tapoja, kulttuureita ja ihmisiä. Taiteen ja teknologian kansainväliset visionäärit kokoontuvat Helsinkiin ja Kansallisoopperaan. Liput ovat myynnissä osoitteessa operabeyond.com

XR Production Simulation -työkalu

Opera Beyond sekä virtuaalitodellisuuden ja sekoitetun todellisuuden tuotteita valmistava Varjo ja virtuaalitodellisuusstudio Zoan toteuttavat XR-teknologiaan pohjautuvan simulaatiotyökalun esittävien taiteiden tuotannoille ja tapahtuma-alalle. Tuotantoja tehostava ja toimijoiden (kuten ohjaaja, lavastaja, valaistussuunnittelija, tuottaja jne.) välistä kommunikaatiota parantava työkalu mahdollistaa taiteellisten suunnitelmien simuloimisen virtuaalisesti. Sen avulla kansainväliset työryhmät voivat kokoontua aidossa näyttämömiljöössä yhtä aikaa riippumatta siitä missä päin maailmaa jäsenet ovat. Tämä tehostaa esim. yhteistuotantoja oopperatalojen kesken.

Työkalua kehitetään avoimessa yhteistyössä alan suomalaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Lisätietoja täältä.

Jane ja Aatos Erkon säätiö tukee Opera Beyond -projektia.