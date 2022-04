Uusiokannettavien ympärille rakennettu palvelukonsepti siivitti Opinsysin huimaan kasvuun

Vahvistetun tilinpäätöksen mukaan yrityksen liikevaihto kasvoi vuonna 2021 177%. Huomionarvoista on, että kasvu tehtiin erittäin kannattavasti, sillä liikevoitto oli huimat 22 %. Yhä useampi oppilaitos luottaa jyväskyläläisyrityksen palvelukonseptiin.



– Suomessa jo 20 % aloittavista lukiolaisista käyttää Lukiolaiskannettavaa, joka on yksi palveluistamme. Ekologisuus, helppous ja kustannustehokkuus selvästi puhuttelevat, Opinsys Oy:n toimitusjohtaja Jouni Korhonen kertoo.



Suomen lisäksi yritys kasvaa voimakkaasti myös Saksassa. Tämä selittyy merkittäviltä osin vuonna 2020 solmitulla miljoonaluokan puitesopimuksella.



– Saksassa arvostetaan suomalaisen digiosaamisen lisäksi sitä, että asiantuntijatiimimme on oppilaitosten tukena koko yhteistyön ajan. Myös luotettavalle avoimen lähdekoodin ratkaisulle on kysyntää. Rekrytoimme parhaillaan lisää osaajia ja esimerkiksi Saksan maajohtajan paikka on avoinna.



Toimiva ja ekologinen palvelukonsepti



Opinsysin palvelukonseptin keskiössä ovat yrityskäytöstä poistetut, laadukkaat kannettavat tietokoneet. Ennen luovuttamista oppilaitoksiin koneet huolletaan ja puhdistetaan täysin. Tämän jälkeen niihin asennetaan täysin koulujen tarpeisiin suunniteltu järjestelmä ohjelmistoineen.



– Laitteet ovat täysin uutta vastaavia ja myönnämme niille uutta konetta vastaavan takuun. Olemme suunnitelleet järjestelmämme ja palvelumme koulujen ja lukioiden arkea helpottavaksi. Esimerkiksi koneen hintaan sisältyvä rajaton tuki- ja ylläpitopalvelu on kerännyt kiitosta oppilaitoksilta, Korhonen kertoo.



Kustannustehokkuutensa ja helppoutensa lisäksi Opinsysin palvelu on ekologinen valinta. 80 % kannettavan tietokoneen hiilijalanjäljestä muodostuu valmistuksen aikana, joten koneiden uusiokäyttö pienentää ympäristökuormitusta merkittävästi.







