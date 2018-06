Uusissa opiskelijaelokuvissa tutkitaan ihmisen vastuuta teoistaan

Savoyn Filmiversumi tiistaina 12.6. tuo ensi kertaa yhteen pääkaupunkiseudun suuret elokuva- ja taidekoulut ja esittelee kattavasti opiskelijoiden tuoreimpia dokumentaarisia, fiktiivisiä ja kokeellisia teoksia viimeisen parin vuoden ajalta.

Noin neljäkymmentä uutta tekijää Aalto-yliopiston elokuvataiteen laitokselta, Taideyliopiston kuvataideakatemiasta, Metropoliasta ja Arcadasta esittää teoksiaan Savoyn Filmiversumin opiskelijaelokuvatapahtumassa.

Tapahtumassa nähtävien teoksien teemoina on muun muassa ikääntyminen, yksinäisyys, naisellisen kokemuksen saama tila mediassa, vallankäyttö ja kiusaaminen sekä huoli muovittuvasta ympäristöstä. Tapahtumassa nähdään myös aiemmin vain galleria- tai taidemuseokontekstissa nähtyjä kokeellisia mediateoksia, jotka on nyt muokattu Savoy-teatterin suurta valkokangasta ajatellen.

Arcadassa opiskelevan ohjaaja Kaya Pakaslahden teoksen Badrumshistorier (Kylpyhuonetarinoita, 2017) taustalla on ohjaajan kokemus siitä, että tyttötarinoita pidetään usein epäkiinnostavina miesvaltaisella media-alalla. Teos onkin tekijän feministinen kannanotto: naisellinen kokemus tarvitsee enemmän tilaa mediassa.

Kuvataideakatemiassa opiskelevan Verneri Salosen teos Yucca elephantipes artificialis (2018) tutkii muovittuvaa todellisuutta, tekijän sanoin "petro-kapitalismin maailmaa", performanssin ja lisätyn todellisuuden avulla. Muistetaanko aikamme muovikautena, rautakauden tai pronssikauden tapaan?

Savoyn Filmiversumi koostuu kuudesta näytöksestä. Kuvataideakatemian näytökset klo 12 ja klo 15.30 on koonnut professori Salla Tykkä ja lehtori Sami van Ingen. Metropolian näytökset klo 13.45. ja klo 20.30 on suunnitellut lehtori Heikki Ahola ja tuottaja Arto Tuohimaa. Aalto-yliopiston näytöksen klo 18.45 on suunnitellut Saara Toivanen. Arcadan näytöksen klo 17 on suunnitellut lehtori Leila Lyytikäisen ja koulutusohjelmavastaava Fred Nordströmin ohjauksessa mediatuotannon opiskelijat.

