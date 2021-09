Uusiutuvan energian menettelykäsikirja on ensimmäinen laatuaan

Pyrkimys kohti hiilineutraalia tulevaisuutta johtaa kasvavaan määrään uusiutuvaa energiaa tuottavia ja hyödyntäviä hankkeita. Nämä voivat olla kaikkea omakotitalon katolle asennettavista aurinkopaneeleista, maatilojen biokaasua tuottaviin ratkaisuihin tai suuriin merituulivoimahankkeisiin. Uusiutuvan energian tuotantoon tarvittavista menettelyistä on laadittu viranomaisyhteistyössä menettelykäsikirja.

Kattava kokonaisuus on oiva työkalu uusiutuvaa energiatuotantoa suunnittelevalle lupa- ja menettelyviidakossa

Menettelykäsikirjaan on koottu ohjeistusta uusiutuvan energian hankkeisiin. Ohjeistus koskee niin suurten energiatuotantolaitosten rakentamista tai muutosta kuin pienen mittakaavan yksityishankkeitakin. Käsikirjan avulla voi perehtyä tarvittaviin lupiin ja ilmoituksiin sekä valmistella tarvittavat hakemukset. Käsikirja on kaikkien saatavanauusiutuvan energian lupaneuvonnan verkkosivuilta.

Menettelykäsikirja on koottu viranomaisyhteistyöryhmässä, johon kuuluvat toimivaltaiset viranomaiset ja Kuntaliitto, sekä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen keskitetty uusi yhteyspisteviranomainen.

Neuvoja uusiutuvan energian lupa-asioihin - sähköisesti ja puhelimitse

Uusiutuvan energian lupaneuvonta neuvoo uusiutuvan energian tuottamiseen tarvittavissa lupa-asioissa. Valtakunnallinen neuvonta on keskitetty Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen. Yhteyspisteviranomaisen tehtävänä on auttaa ja neuvoa uusiutuvan energian tuotantoa suunnittelevat lupamenettelyasioissa, sekä valvoa että lupahakemukset käsitellään määräajan sisällä. Uusiutuvan energian lupaneuvontaan voi olla yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse.

Jatkossa uusiutuvan energian tuottamiseen liittyvät lupa-asiat voi myös hoitaa sähköisesti Luvat ja valvonta –palvelussa. Palvelun kautta voi hakea useiden eri viranomaisten vastuulle kuuluvia lupia ja tehdä ilmoituksia. Palvelussa voi seurata lupa-asioiden käsittelyn etenemistä ja keskustella viestein viranomaisten kanssa. Luvat ja valvonta -palvelun sijaan voi edelleen asioida myös viranomaisten muiden asiointikanavien kautta.

Menettelykäsikirja sekä yhteyspisteen perustaminen on osa uuden lain toimeenpanoa. Laki uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä (1145/2020) astui voimaan 30.6.2021. Laki on osa EU:n uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämistä koskevan ns. RED II –direktiivin kansallista toimeenpanoa. Lain tavoitteena on jouduttaa uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyitä ja eräitä muita hallinnollisia menettelyitä sekä parantaa menettelyihin liittyvän neuvonnan saatavuutta.

Uusiutuvan energian lupaneuvonnan yhteystiedot:

Sähköpostiosoite: lupaneuvonta@ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295 020 920