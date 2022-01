Uusyritysneuvonnan kautta syntyy tutkitusti elinkelpoisempia yrityksiä

- Uusyritysneuvonnan tavoitteena ei ole auttaa perustamaan mahdollisimman paljon uusia yrityksiä, vaan lähtökohta on se, että perustettavat yritykset olisivat mahdollisimman elinkelpoisia. Neuvontaprosessin aikana käymme aloittavan yrittäjän kanssa hyvin konkreettisesti läpi mahdolliset riskit, toimintaan liittyvät velvoitteet ja kustannukset. Toki aina tarvitaan myös uusia ja hullujakin ideoita, että asiat kehittyvät, kertoo KOSEKin yrityskehittäjä ja uusyritysneuvoja Sami Viljanen

KOSEKin uusyritysneuvonnan kautta perustetut yritykset pääsevät luontevasti maksuttomien yrityskehittämispalveluiden piiriin Kokkolassa ja Perhossa, kun yrityksen perustamisen jälkeen voi jatkaa asiakassuhdetta yrityksen eri elinkaaren vaiheiden läpi aina mahdolliseen omistajanvaihdokseen asti.

- Uusyritysneuvonnan kautta perustetut yritykset ovat tutkitusti elinkelpoisempia yrityksiä. Kun tilannetta tarkastellaan viiden vuoden jälkeen perustamisesta, 80 % yrityksistä on edelleen toiminnassa (ilman neuvontaa luku on n. 50%) ja työntekijämäärä on kaksinkertaistunut. Uusyrityskeskus on aina asiakkaan puolella - hyvä ratkaisu voi olla myös se, että yritystä ei perusteta. Asiakastyytyväisyytemme on pysynyt korkealla tasolla, ja teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että palvelumme tunnettaisiin ja tunnistettaisiin yhä paremmin. Tyypillisesti asiakassuhteen alkaminen vaatii useamman viestin ja kohtaamisen, että yrittäjä havahtuu ottamaan yhteyttä pienemmissä tai suuremmissa liiketoimintaansa liittyvissä kysymyksissä. Toimintamme on monikanavaista ja meillä on tarjota henkilökohtaisen neuvonnan lisäksi myös kattavat työkalut liiketoiminnan suunnitteluun, Sami Viljanen jatkaa.

- Myös Perhon uusyritysneuvonnassa on hienoista aktivoitumista havaittavissa, aloittavia yrittäjiä on neuvontaprosessissa useampia. Tunnusomaista aloittavien yrittäjien joukossa täällä on, että yritystoimintaa on jo suunniteltu ja sen tarvetta markkinoilla kartoitettu jo etukäteen. Kun neuvontaan otetaan yhteyttä, pitäisi yritys saada pikaisesti perustettua. Ilahduttavaa on, että myös omistajanvaihdosta suunnittelevia yrittäjiä on ohjautunut palveluidemme piiriin enenevässä määrin, kertoo Perhossa toimiva KOSEKin yrityskehittäjä ja uusyritysneuvoja Anne Koskinen.

Omistajanvaihdokset ovat myös hyvä vaihtoehto aloittaa yrittäjänä, ja se onkin lisääntymässä. Sopivista ostettavista yrityksistä on kuitenkin pulaa. Eläköityviä yrittäjiä alueelta kyllä löytyy, mutta hyvästä kehityksestä huolimatta omistajanvaihdosta aletaan edelleen usein miettimään liian myöhään yrityksen myyntiä ajatellen. Prosessit ovat joskus vuosia kestäviä, ja pitää myös muistaa, että omistajanvaihdos ei ole pelkkää tekniikkaa vaan myös elämäntyön jättäminen muiden hoitoon on usein se isoin haaste luopuvalle yrittäjälle koko kokonaisuudessa.

KOSEK ja Keski-Pohjanmaan Yrittäjien Pk-yritysten omistajanvaihdospalvelu -hanke järjestää alueellamme uutta Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinat -tapahtumaa, joka yhdistää luottamuksellisesti yrityksen myynnistä ja ostamisesta kiinnostuneet henkilöt. Tapahtuma järjestetään 9.4.2022. Tarkemmin tapahtumaan voi tutustua osoitteessa: www.kpyritysmarkkinat.fi/

