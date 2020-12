Uutiskirje Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta: Uusin voimin kohti vuotta 2021 - ja kiitokset kuluneesta vuodesta

Vuosi 2020 on ollut monella tavalla mieleenpainuva. Aloitimme Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa työmme uuden avi - ely -strategian ja viestinnän teemavuoden merkeissä. Teemaa valitessamme emme arvanneetkaan, kuinka osuva se tälle vuodelle oli. Pandemia teki tästä todellisen viestinnän supervuoden.

Suurimmat muutokset koimme viestinnässä ja verkostoitumisessa

Strategiassa määritellyt arvomme yhteistyö, asiantuntijuus ja asiakaslähtöisyys ovat olleet toimintamme keskiössä. Verkostokokouksemme ovat luoneet uudet yhteistyön muodot, joita tulemme varmasti hyödyntämään myös koronan jälkeisessä työssämme. Asiantuntijuutemme on tuloksekkaan perustyömme lisäksi päässyt esille koronan vaativissa tehtävissä. Joulukuun alussa avattu uusi saavutettava avi.fi -sivusto on entistä asiakasystävällisempi ja toivottavasti palvelee asiakkaitamme ja sidosryhmiämme entistä paremmin.

Suurimpia muutoksia olemme kokeneet viestinnässä ja verkostoitumisessa. Viime keväästä lähtien olemme tehneet lähes kaiken työmme verkossa. Kokoukset, päätökset ja lisääntyvässä määrin myös tarkastukset ja valvontatyö tapahtuu nyt sähköisesti. Poikkeuksellisen vuoden takia perinteiset sidosryhmätapaamiset ja asiakkaiden kohtaamiset ovat nyt jääneet pois. Näiden tilalle on tullut valtava määrä koronaan liittyviä viikoittaisia ja jopa päivittäisiä verkostotapaamisia.

Olemme saaneet ohjaavalta taholtamme valtiovarainministeriöltä kannustavan kiitoksen kuluneesta vuodesta. Saimme kuulla, että aluehallintovirastot ovat onnistuneet olemaan erinomaisesti valtion aluehallinnon ytimenä. Tämä vuosi on ollut aluehallintovirastoille suuren näkyvyyden vuosi. Toivottavasti olemme pystyneet palvelemaan asiakkaitamme tässä haastavassa ajassa, ja välittämään heille tietoa usein kysytyt kysymykset-sivumme, puhelinringin ja muiden viestinnän välineiden avulla.

Katse jo tulevassa vuodessa

Aluehallintovirastojen painopiste ensi vuonna on ruuhkien purkamisessa, tulostavoitteiden toteuttamisessa ja aluehallintovirastojen välisen yhteistyön lisäämisessä. Ensi vuonna digitalisoimme palvelujamme entisestään, jotta asiointi virastossamme on yhä vaivattomampaa. Saamme vuoden alusta käyttöön uudet viestintä-, asiakkuus- ja henkilöstöstrategiat. Näitä strategioita käytäntöön viemällä haluamme olla helposti lähestyttävä yhteistyökumppani sidosryhmillemme ja asiakkaidemme tarpeita sujuvasti palveleva virasto.

Koronaepidemia työllistää meitä vielä ensi vuonna. On tärkeää, että koronavuoden opetukset ja yhteistyön mallit hyödynnetään jatkossa. Tärkeää on myös analysoida, missä alueellisesti onnistuimme koronan torjuntatyössä, riskienhallinnassa ja varautumisessa.

Suurin pysyvä jälki koronasta jää varmasti etätyön ja monipaikkaisuuden mahdollisuuksiin. Tämä vuosi on osoittanut mikä valtava potentiaali meillä on työn tehostamiseen, ilmastoasioiden huomioimiseen ja asuinpaikan valintaan.

Kiitokset sidosryhmille ja asiakkaillemme kuluneesta vuodesta

Haluan kiittää asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta ja hyvästä yhteistyöstä. Uskon, että ensi vuosi tuo meille helpotusta ja valoa epidemiatilanteeseen ja voimme ryhtyä rakentamaan yhteiskuntaa koronavuoden kokemusten siivittämänä.

Rauhallista ja rentouttavaa joulunaikaa sekä menestyksekästä uutta vuotta toivottaen,



Terttu Savolainen

Ylijohtaja

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Ota uutiskirje oheisista linkeistä omaksesi!

https://bit.ly/37RT0y1