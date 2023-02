Uutta! Apollon "Määränpää tuntematon" lomat nyt myynnissä

Apollomatkat haluaa kannustaa kaikkia kurkistamaan ulos omalta mukavuusalueeltaan ja tuo markkinoille uudenlaisen tavan varata loma. "Määränpää Tuntematon" on matkapaketti, joka tarjoaa mahdollisuuden yllättyä ja löytää uusia lomakohteita. Varaa matkapaketti haluamallesi viikolle ja anna kohtalon päättää mihin lomallasi päädyt.

Santorini? Kroatian saaristo? tai ehkä Kyproksen rannat? Uuden matkapaketin ansiosta voit päätyä mihin tahansa Apollomatkojen kesän 2023 rantalomakohteista!

Tämä loma sopii kaikille, jotka rakastavat yllätyksiä! Miten jännittävää loman odotus onkaan, kun ei tiedä minne matka vie, eikä jokaista yksityiskohtaa voi suunnitellla millintarkasti. Kun lähdet matkaan ennakkoluulottomasti ja uteliain mielin, voit löytää huikeita paikkoja joita et ehkä olisi itse keksinyt valita, sanoo Apollomatkojen markkinoinnista vastaava Satu Kontulainen

Miten rohkea olet?

Määränpää tuntematon -tuotteen suunnittelussa on otettu huomioon se, että matkalaisten välillä on eroja. Toiset ovat hitusen rohkeampia ja toiset puolestaan kaipaavat enemmän varmuutta. Siksi valittavana on kaksi erilaista kategoriaa; Live a little Standard ja Live a little Plus.

Live a little Standard -loman valinneet lomailevat vähintään kolmen tähden hotelliin ja Live a little Plus paketin valinneet majoittuvat vähintään neljän tähden hotellissa. Lomakohde voi kummassakin paketissa olla mikä tahansa Apollomatkojen kesän rantalomakohde.

- Lopullinen määränpää paljastetaan matkalaisille noin kaksi viikkoa ennen matkaa. Sitten tarvitseekin enää pakata laukut ja valmistautua vuoden unohtumattomimpaan seikkailuun, Kontulainen sanoo.

Määränpää tuntematon -lomien lähtöpäivät ja hinnat: