Uutta Himoksen kesäfestareilla: Suomen suurin vessa on nyt myös vihrein

Suomen suurin vessa Himoksella on nyt myös Suomen vihrein vessa. Festivaalikävijöitä palvelevien wc-tilojen toteutuksessa vastuullisuus on huomioitu monin tavoin. Vihreät valinnat näkyvät myös visuaalisessa ilmeessä, joka on inspiroitunut suomalaisen metsän tunnelmasta. Tämän kesän festareilla kävijöitä odottaa aivan uudenlainen vessakokemus!

Suomen suurimmassa ja vihreimmässä vessassa riittää tilaa.

Suomen suurin vessa on palvellut Himoksen festivaalikävijöitä jo vuodesta 2014. Alusta asti vessan on varustanut Katrin, Metsä Tissuen hygieniabrändi ammattilaisille. Wc-tilat ovat käytössä tapahtumissa kesän jokaisena viikonloppuna Namaste Himos -joogafestivaalista legendaariseen Himos Juhannukseen. Himoksella järjestettävien festivaalien vesijalanjälki pysyy kurissa ainutlaatuisella tavalla: vessat vedetään ja kädet pestään järvivedellä. Järvivettä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan muutenkin, esimerkiksi asvaltin pesussa. – Haluamme toteuttaa laadukkaat palvelut mahdollisimman vastuullisesti. Wc-tilojen päivitys on hieno esimerkki kestävästä toimintatavasta. Pintojen päivityksen myötä tilojen ilme nousi uudelle tasolle, eikä käyttökelpoisia kalusteita tai rakenteita tarvinnut uusia. Pyrimme siihen, että asiakkaidemmekin olisi helppo tehdä vastuullisia valintoja. Kun vastuullisuus tuodaan esille raikkaalla ja positiivisella tavalla, se toimii hyvänä kannustimena, toteaa HimosLomat Oy:n toimitusjohtaja Päivi Heikkala. Vastuullisuus koostuu monista yksittäisistä valinnoista. Mustat Katrin-wc-paperi-, paperipyyhe- ja saippua-annostelijat on valmistettu kierrätysmuovista. Annostelijat itsessään on suunniteltu siten, että turha kulutus pysyy minimissä. Festivaalivessaan valittujen pehmopapereiden myötä hiilijalanjälki pysyy noin 30 % pienempänä – ja festivaalikävijät saavat käyttöönsä hiukan pehmeämmän paperin. Paperituotteet Himokselle tulevat Metsä Tissuen Mäntän tehtaalta noin 50 kilometrin päästä, joten kyseessä on todellinen lähituote. Suomalaisesta metsästä inspiraationsa ammentava visuaalinen ilme tuo tilaan levollista tunnelmaa. Festivaalikävijät voivat rauhoittua hetkeksi ja inspiroitua wc-koppeja koristavista, uniikeista woodskooppi-kuvauksista. – Wc-tilat ja niiden varustelu ovat nyt käytännölliset ja helpot ylläpitää. Samalla ne tekevät tavallisesta wc-käynnistä asiakkaillemme kohottavan ja rentouttavan hetken, Heikkala iloitsee. – Katrin pyrkii minimoimaan toimintansa ja tuotteidensa ympäristövaikutukset koko niiden elinkaaren aikana. Tässä projektissa saimme tehdä näkyviksi niitä yksittäisiä tekijöitä, joista kestävämmät valinnat koostuvat. Kun kyseessä on festivaalivessa, halusimme panostaa myös tunnelman luomiseen, ja mielestäni onnistuimme siinä. Toivotankin ihanaa festarikesää, toteaa Katrinin markkinointipäällikkö Julia Laaksonen. Suomen suurimmassa vessakompleksissa on yhteensä yli 100 vessaa – naisten puolelta löytyy 42 wc-koppia, miesten puolelta 14 wc-koppia ja 34 pisuaaria. Lisäksi käytössä on inva-wc. Wc-tilojen käyttöön oikeuttaa erikseen myytävä wc-ranneke.

Kuvat Suomen suurimmassa ja vihreimmässä vessassa riittää tilaa. Lataa Himoksen uudistettu festivaalivessa huokuu suomalaisen metsän rauhallista tunnelmaa. Lataa Vessassa poiketessaan voi valita kopin tunnuseläimen perusteella ja inspiroitua siihen liittyvästä yksilöllisestä woodskoopista. Lataa Uudistetut wc-tilat tekevät tavallisesta wc-käynnistä asiakkaillemme kohottavan ja rentouttavan hetken, iloitsee HimosLomat Oy:n toimitusjohtaja Päivi Heikkala. Lataa Mustat Katrin-wc-paperi-, paperipyyhe- ja saippua-annostelijat on valmistettu kierrätysmuovista. Lataa Himoksella riittää tapahtumia kesän jokaiselle viikonlopulle Namaste Himos -joogafestivaalista legendaariseen Himos Juhannukseen. Lataa Suomalaisesta metsästä inspiraationsa ammentava visuaalinen ilme tuo tilaan levollista tunnelmaa. Lataa Suomen suurimmassa vessakompleksissa on yhteensä yli 100 vessaa – naisten puolelta löytyy 42 wc-koppia, miesten puolelta 14 wc-koppia ja 34 pisuaaria. Lataa Paperituotteet Himokselle tulevat Metsä Tissuen Mäntän tehtaalta noin 50 kilometrin päästä, joten kyseessä on todellinen lähituote. Lataa Himoksella järjestettävien festivaalien vesijalanjälki pysyy kurissa ainutlaatuisella tavalla: vessat vedetään ja kädet pestään järvivedellä. Lataa