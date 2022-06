Uutta ja kokeilevaa Vaasan taidehallin tulevissa näyttelyissä vuonna 2023

Vaasan taidehallissa halutaan tuoda esille ensisijaisesti uutta ja kokeilevaa taidetta.

Kevään aikana järjestetyn avoimen näyttelyhaun kautta valittiin viisi ehdotusta, joita tuli yksittäisiltä taiteilijoilta tai erilaisilta taiteellisilta kokoonpanoilta.

Näyttelyillä vuonna 2023 taidehallissa esittäytyvät Heidi Kilpeläinen, Saku Soukka, Alexander Salvesen, Bekim Hasaj ja Valentina Gelain sekä Johanna Pisto & työryhmä.

Videota, valokuvaa ja yllättävää interaktiivisuutta

Ensi vuoden näyttelyt tuovat taidehalliin muun muassa Heidi Kilpeläisen videoinstallaation performanssiprojektista, jossa hän lauloi suomalaisia tangoja vastaanottokeskuksien lisäksi sotainvalidien ja leskien kodeissa. Saku Soukan Scope -näyttelyn teoskokonaisuus koostuu videoesseestä, tekoälyllä manipuloiduista valokuvapohjaisista teoksista sekä readymade-pohjaisesta installoinnista.

Alexander Salvesenin monitaiteellinen valoa, piirrosta, maalausta, valokuvaa ja veistosta yhdistelevä näyttelykokonaisuus on nimeltään In Visibilis. Näyttelyn teokset pohjautuvat valon, pintojen heijastusten ja jälkikuvien havaintokokemukseen sekä neonvalon ja pigmenttien yhteissointiin.

Pohjanmaan eri alueista ja tiloista inspiroituneet Bekim Hasaj ja Valentina Gelain esittävät monitaiteellisessa näyttelyprojektissaan Dripping Cavities vuoropuhelua ja kohtaamisia videotaiteen, valokuvauksen, digitaalisen ja plastisen taiteen sekä maalauksen keinoin.

Vaasan kulttuuripalveluiden taiteilijavalinta on Johanna Piston ja työryhmän toteuttama interaktiivinen taidenäyttely, jossa kävijöillä on oma toiminnallinen roolinsa. Taideteoksiin on kytketty sensoreita ja niissä hyödynnetään digi-, video-, ääni-ja kuvataidetekniikkaa. Työryhmään kuuluvat Piston lisäksi musiikkitieteen professori emeritus Jukka Louhivuori, ohjelmoija Joel Kivelä, muusikko Antti Peltomaa sekä muotoilija Jonas Hakaniemi.

Kaupungin museoiden ja kulttuuripalveluiden yhteistyö Vaasan taidehallin näyttelytoiminnassa aloitettiin viime vuonna.

Taidehallin näyttelyohjelma vuodelle 2023