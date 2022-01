Uutta! Kauan odotettu uutuuskohde Apollomatkoille

Apollomatkoilla on pandemian aikana katsottu eteenpäin. Valikoimaa on kasvatettu muun muassa uusilla hotelleilla Kreikassa ja Kroatiassa. Lisäksi kohdevalikoima laajenee entisestään kun Apollomatkat aloittaa matkat Kyprokselle.

- Kypros on monen lomasuosikki, ja asiakkaamme ovat toivoneet kohdetta valikoimiimme jo usean vuoden ajan. Olemme äärettömän iloisia, että voimme vihdoin vastata kysyntään ja pääsemme aloittamaan matkat Kyprokselle, sanoo Apollomatkojen PR-vastaava Satu Kontulainen.

Kohteen suosiota ei ole vaikea ymmärtää: upeiden rantojen, ainutlaatuisten nähtävyyksien ja hyvän ruoan lisäksi Kypros voi ylpeillä jopa kolmellasadalla aurinkoisella päivällä vuodessa. Toisin sanoen ei ole sattumaa, että lomakausi Kyproksella on pitkä, toukokuusta lokakuun puoliväliin.

– Lokakuun keskilämpötila täällä Suomessa on 3 astetta. Kyproksella se on lähempänä 30:tä. Toisin sanoen täällä on helppo jatkaa kesää, Kontulainen lisää.

Jotakin jokaiselle

Ensi kesänä Apollomatkojen valikoimassa on kaksi kohdetta Kyproksella; Ayia Napa ja Fig Tree Bay.

Agia Napassa on erinomaisia hotelleja, kaupunkivilinää ja nähtävyyksiä sekä upeita rantoja – kohde sopii erityisesti aikuiseen makuun. Kohteen hotellihelmi on uusi Mondo Selected -hotelli: Napa Mermaid Hotel & Suites.

Fig Tree Bay on lapsiperheiden suosikki. Täällä lomailu on rauhallisempaa kuin Agia Napassa ja matalat rannat odottavat pieniä pulikoijia. Perheille sopivia hotelleja on monessa hintaluokassa –mukaan lukien Mondo Family konseptin hotelli Malama Beach Holiday Village, joka on Apollon pohjoismaisten asiakkaiden suosikki Kyproksella.

Yhteensä Apollomatkojen valikoimassa on 22 hotellia Kyproksella. Kevään ensimmäinen lento lähtee Helsingistä 15. toukokuuta ja sen jälkeen kohteeseen lennetään viikoittain 16. lokakuuta saakka.