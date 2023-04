Uutta luettavaa suomeksi hyvänmielen kirjojen kuningattarelta – Koti pikkusaarella -sarja on Jenny Colganin rakastetuin

Marja Luomalle ja Sampsa Peltoselle Mikael Agricola -kääntäjäpalkinto Mohamed Mbougar Sarrin romaanin Miesten syvimmät salaisuudet -suomennoksesta 30.3.2023 15:00:00 EEST | Tiedote

Marja Luoma ja Sampsa Peltonen ovat saaneet Suomen merkittävimmän kaunokirjallisuuden kääntäjäpalkinnon senegalilaissyntyisen Mohamed Mbougar Sarrin romaanin Miesten syvimmät salaisuudet (Gummerus) suomennostyöstä. Ranskankielisen alkuteoksen nimi on La plus secrète mémoire des hommes. Mikael Agricola -palkinnon arvo on 10 000 euroa.