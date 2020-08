UUTTA MAITOVALAIDEN SUOJELUKESKUKSESTA

Vankeudessa eläneet maitovalaat Little Grey ja Little White saapuivat turvallisesti Klettsvik-lahdelman hoitoaltaaseen ennen pian tapahtuvaa vapautumistaan suojeltuun merenlahdelmaan.

Perjantai 14. elokuuta 2020: SEA LIFE Trust -järjestö vahvistaa että kaksi maitovalasta, Little Grey ja Little White, ovat muuttaneet turvallisesti uuteen kotiinsa suojeltuun alueeseen Klettsvik-merenlahdessa, Heimayen saarella, Islannissa. Muutto tapahtui perjantaina 7. elokuuta klo 12:30.

Heimayen saaren syrjäinen merenlahti on maailman ensimmäinen avomerellä toimiva maitovalaiden suojelukeskus ja osa uraauurtavaa suojeluhanketta. Rauhallisen lahden kokonaispinta-ala on noin 32 000 neliömetriä ja syvyys jopa 10 metriä. Alue tarjoaa maitovalaille luonnollisenkaltaisen, subarktisen elinympäristön. Little Grey ja Little White-maitovalaat totuttelevat nyt rauhassa uuteen ympäristöönsä ja ulkona olemiseen lahdelman hoitoaltaassa, ennen kuin heidät vapautetaan suojeltuun alueeseen Klettsvikin lahdelmassa.

Ryhmä eläintenhoitaja-asiantuntijoita ja eläinlääkäreitä seurasivat tarkasti maitovalaiden muuttoa ja vahvistavat, että valaat voivat, sekä syövät hyvin totutellessaan uuteen ympäristöönsä.

Tämä on ensimmäinen kerta kun maitovalaat Little Grey ja Little White ovat jälleen meressä sitten vuoden 2011, jolloin heidät siirrettiin pois venäläisestä valastutkimuskeskuksesta.

Molempien valaiden kuntoa tarkkaillaan nyt ympäri vuorokauden kun he totuttelevat olemaan taas meressä.

Andy Bool, SEA LIFE Trust – järjestön asiamies kommentoi: “Olemme todella iloisia Little Greyn ja Little Whiten turvallisesta saapumisesta suojellun lahdelman hoitoaltaaseen ja että he ovat nyt vain askeleen päässä siitä, että heidät vapautetaan suojeltuun lahdelmaan.

Tarkasti harkitun suunnitelman ja useiden kuivaharjoitusten jälkeen, ensimmäinen vaihe valaiden vapauttamiseksi suojeltuun lahdelmaan meni juuri niin kuin toivoimme ja suunnittelimme. Ryhmä eläinhoitaja-asiantuntijoita seuraa nyt tarkasti Little White ja Little Grey-maitovalaiden kuntoa ja toivomme, että pystymme pian vahvistamaan päivämäärän jolloin heidät vapautetaan suojeltuun lahdelmaan.”

SEA LIFE Trust -järjestön omistama ja operoima maitovalaiden suojelukeskus on yksi suurimmista kehitysaskeleista vuosikymmeniin akvaariokeskuksissa elävien valaiden ja delfiinien suojelussa. Suojelukeskus valmistui Merlin Entertainmentsin rahoittamana ja on ensimmäinen laatuaan, joka on suunniteltu yhteistyössä Whale and Dolphin Conservation -järjestön (WDC) kanssa.

Lisätietoja SEA LIFE TRUST -säätiön maitovalaiden suojelukeskuksesta löytyy osoitteesta www.sealifetrust.org.

Lisätietoa:

Miten Little Grey ja Little White siirrettiin Vestmannaeyjar-saarella olevasta hoitokeskuksesta Klettsvik- lahdelmaan?

Maitovalaiden lyhyt siirto saaressa olevasta keskuksesta oli monimutkainen logistinen haaste, jonka vaiheita oli suunnitellut ryhmä kansainvälisiä asiantuntijoita.

Kuljetusta varten maitovalaat nostettiin nostokurjella niille erityisesti suunniteltujen kantohihnojen avulla vaahtomuovilla pehmustettuun kuorma-autoon ja sen jälkeen satamassa olevaan hinaajaan.

Maitovalaiden hoitohenkilökunta sekä paikallinen avustusryhmä olivat maitovalaiden seurana koko muuton ajan. Valaiden siirto tehtiin yksitellen ja kesti tunnin per valas. Siirron aikana maitovalaita kostutettiin vesisumutteiden avulla.

Kuljetuksen saavuttua Klettsvik-lahdelmaan valaat vapautettiin suojellun lahdelman hoitoaltaisiin. Altaat ovat suunniteltu eläinten tarkkailuun ja hoitoon niiden totuttelujakson ajaksi.

Maitovalaat ovat jonkin aikaa hoitoaltaan ympärivuorokautisessa tarkkailussa ja hoidossa ennen kuin ne päästetään vapaaksi Klettsvik-lahdelman suojeltuun n. 32 000 neliömetrin ja jopa 10 metriä syvään alueeseen.

SEA LIFE TRUST -järjestö

SEA LIFE TRUST -säätiö on rekisteröity hyväntekeväisyysjärjestö. Se toimii kansainvälisesti tavoitteenaan suojella maailman valtameriä ja niiden uskomattomia elämänmuotoja. Visiomme on maailma, jossa meret ovat terveitä, suojeltuja ja täynnä monimuotoista elämää. Omistamme ja johdamme merieläinten suojelukeskuksia, järjestämme inspiroivia suojelukampanjoita ja rahoitamme projekteja ja opetusohjelmia, jotka toimivat muun muassa muovittomien merten, kestävän kalastuksen, tehokkaiden merisuojelualueiden ja merten liikakäytön lopettamisen puolesta. www.sealifetrust.org

Merlin Entertainments plc

Merlin Entertainments on maailmanlaajuinen, koko perheen vapaa-ajan kohteiden johtava toimija. Euroopan suurimman ja maailman toiseksi suurimman elämyskohteiden toimijan tavoite on tarjota ikimuistoisia elämyksiä yli 67 miljoonalle kävijälle ikonisten brändien ja monien nähtävyyskohteidensa ansiosta 130 kohteessa, 20 hotellissa ja kuudessa lomakylässä, 25 eri maassa. www.merlinentertainments.biz

WDC – valaiden ja delfiinien suojelujärjestö

WDC on johtava valaiden ja delfiinien suojelulle omistautunut hyväntekeväisyysjärjestö. Ympäri maailmaa toimiva järjestö edistää tavoitteitaan muun muassa kampanjoilla, lobbauksella, suojeluhankkeilla, kenttätutkimuksella, pelastusoperaatioilla, koulutuksella sekä neuvomalla hallituksia. WDC toimii kansainvälisissä kokouksissa ja Isossa-Britanniassa, Pohjois-Amerikassa, Saksassa ja Australiassa sijaitsevien toimistojensa kautta. Järjestön tavoitteena on maailma, jossa jokainen valas ja delfiini saavat elää turvassa ja vapaana. www.whales.org