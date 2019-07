Uutta nähtävää ja taitelijatapaamisia Kimmo Pyykkö -taidemuseossa Kimmon päivänä pe 2.8.2019

Samuli Heimosen näyttelyn viimeinen viikko Kimmo Pyykkö -taidemuseossa käynnistyi 13.5.2019 10:14:57 EEST | Tiedote

Tiedote 13.5.2019. Vielä ehtii nähdä Samuli Heimosen puhutun ja pidetyn näyttelyn Monesta yksi. Suositun näyttelyn on nähnyt jo yli 7000 ihmistä. Heimosen näyttely on esillä Kimmo Pyykkö -taidemuseossa vielä tämän viikon. Taidemuseo on avoinna maanantaita lukuun ottamatta joka päivä. Lauantaina kansainvälisenä museopäivänä taidemuseoon on ilmainen sisäänpääsy kaikille.