Uutuus: Fitbit Ace 3™, seuraavan sukupolven aktiivisuusranneke uniominaisuuksilla kannustaa lapsia terveelliseen elämäntapaan ja tekee liikkumisesta hauskaa

Suositun Fitbit Ace -tuoteperheen uusin jäsen nyt entistä pidemmällä akunkestolla, uusilla interaktiivisilla kellotauluilla [1], lapsiystävällisellä muotoilulla ja leikkisillä lisävarusteilla. Tulossa pian myös uudet Minions ™[2] -vaihtoehdot.

SAN FRANCISCO -- March 9, 2021 -- Fitbit julkisti tänään yli 6-vuotiaille lapsille suunnatun Fitbit Ace 3™ -rannekkeen aktiivisuuden ja unen seurantaan. Ace 3 tekee lapsen liikkumisesta helppoa ja hauskaa ja auttaa rakentamaan terveellisiä tapoja yhdessä koko perheen kanssa. Ace-tuoteperheestä on nyt lapsille mieluisimpien ominaisuuksien lisäksi uusia animoituja kellotauluja [3] ja lisävarusteita [4]. Jopa kahdeksan päivän akunkesto [5] ja vedenpitävyys [6] pitävät Acen koko viikon mukana menossa.

Etäopetus, henkilökohtaisen liikunnanopetuksen ja liikuntaharrastusten keskeytyminen ovat saaneet lapset viettämään enemmän aikaa laitteilla. Lasten lisääntynyt ruutuaika on herättänyt huolta ja keskustelua myös Suomessa. Vanhempia haastetaankin nyt etsimään uusia tapoja auttaa lapsia jatkamaan liikuntaa. Ace 3:n tavoitteena on innostaa liikkumaan olosuhteista riippumatta ja auttaa luomaan terveellisiä tottumuksia, jotka kestävät läpi elämän.

“Perheille, jotka luovivat etäopetuksesta ja sosiaalisten kontaktien rajoittamisesta annettujen ohjeistusten kanssa, on haastavaa pitää lapset liikkeessä, motivoituneina ja onnellisina ja samalla yrittää tasapainottaa ruutuaikaa sekä vapaa-aikaa", toteaa VP GM James Park, toinen Fitbitin perustajista. "Olemme lisänneet Ace 3:een ominaisuuksia, jotka tarjoavat jokapäiväiseen elämään lisää hauskoja kokemuksia ja auttavat lapsia sekä heidän vanhempiaan palauttamaan liikkumisen ilon ja tukemaan elinikäisten terveellisten tottumusten omaksumista.”

Ace 3 auttaa lapsia kehittämään terveellisiä tottumuksia kannustamalla heitä liikkumaan ja nukkumaan riittävästi. Liikkumismuistutukset motivoivat ottamaan vähintään 250 askelta tunnissa päivittäisen 60 aktiivisuusminuutin saavuttamiseksi (muutettavissa kouluaikana) [7]. Henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen on helppoa. Omaa liikkumistaan voi seurata tarkastelemalla tietoja kirkkaalta, helppokäyttöiseltä kosketusnäytöltä, ja asettaa ajastimia kilpaillakseen sekuntikelloa vastaan.Unen seuranta, nukkumaanmenon muistutukset ja hiljaiset hälytykset auttavat perhettä kehittämään yhdessä johdonmukaisen uniaikataulun, joka antaa riittävästi aikaa levätä ja kerätä energiaa seuraavaan päivään. Fitbit-sovelluksessa lapset voivat olla yhteydessä vanhempiensa hyväksymiin ystäviin ja perheeseen, osallistua Family Face Off -haasteilla ystävällismielisiin kilpailuihin ja juhlistaa saavutuksiaan virtuaalisilla merkeillä ja palkinnoilla.

Fitbit Ace 3 tekee aktiivisuudesta hauskaa animoiduilla kellotauluhahmoilla, jotka muuttuvat ja kasvavat lasten edetessä kohti tavoitteitaan. Uusilla animoiduilla pupua, kissaa, marsilaista ja avaruusalusta esittävillä kellotauluilla [8] ja yli 20 valittavissa olevalla kellotaululla lapsilla on nyt enemmän mahdollisuuksia tehdä laitteesta näköisensä ja ilmaista itseään hauskalla tavalla. Ace 3:n voi lisäksi sovittaa omaan tyyliinsä erilaisilla lisävarusteina saatavilla rannekkeilla [9]. Ace 3 on pian myös ensimmäinen puettava laite, joka tuo ranteeseen Minions ™-hahmot, jotka kuuluvat lasten rakastetuimpiin animoituihin hahmoihin. Kaksi lisävarusteranneketta, Despicable Blue ja Mischief Black, sekä lisää Minions-ominaisuuksia on tulossa tarjolle pian.

Samalla kun lapset nauttivat liikkumisesta, vanhemmat voivat luottaa lapsensa yksityisyyden suojaan. Kun vanhemmat perustavat perhetilin, he voivat hallita ja suojata laitetta käyttävän yksityisyyttä. Tämä on erityisen suositeltavaa 12-vuotiaiden ja sitä nuorempien lasten kanssa, ja sitä myös edellytetään Ace 3:n käyttäjiltä. Fitbit Family -tilin avulla vanhemmat voivat helposti nähdä lapsensa aktiviteetit sovelluksen sisäisestä Parent View -näkymästä, hallita sovelluksessa näkyvää sisältöä ja hyväksyä ystäväpyynnöt. Lasten oma Kid View -näkymä on keskittynyt edistämään terveellisten tottumusten kehittymistä. Näkymästä löytyvät tärkeimmät tiedot, kuten aktiivisuus- ja unitilastot, [10] sekä vanhempien hyväksymät ystävät, kellotaulut, hahmot ja saavutuksista saatavat merkit. Ace 3 on suunniteltu täyttämään lasten yksityisyyden suojaksi säädetyt lait, mukaan lukien GDPR-tietosuoja-asetus Euroopassa.

Helpon ja nopean käyttöönoton aikana voidaan Fitbit Family -perhetilin kautta muodostaa pariyhteys Ace 3:n ja Android sekä iOS-järjestelmää käyttävien laitteiden kesken. Lapset, joilla on oma älypuhelin, voivat pysyä yhteydessä vanhempiensa, perheensä ja ystäviensä kanssa vastaanottamalla laitteeseensa puheluilmoituksia [11]. Ace 3:n akku kestää täyteen ladattuna yli viikon minkä ansiosta aikaa menee vähemmän lataamiseen ja jää enemmän liikkumiseen.[12]

Fitbit Ace 3 on ennakkotilattavissa tänään Fitbit.com verkkokaupassa hintaan 79,95 euroa ja suurimmilta jälleenmyyjiltä, maailmanlaajuisesti jälleenmyyjillä 15. maaliskuuta alkaen. Suomessa jälleenmyyjiä ovat Gigantti, Power ja XXL. Klassisissa, mukavissa ja turvallisissa silikonirannekkeissa on puskurirakenne, joka kestää roiskeita ja kolhuja. Pian tulossa myös Minions-hahmoilla kohokuvioituja silikonirannekkeita [13] hintaan 24,95 euroa.

Etsitkö motivaatiota? Tulit oikeaan paikkaan. Seuraa Fitbitiä Facebookissa, Instagramissa, LinkedInissä, Twitterissä tai YouTubessa ja kerro kokemuksistasi.

Kaikki Fitbitin englanninkieliset tiedotteet ja kuvamateriaali ovat käytettävissä osoitteessa www.fitbit.com/press. Suomenkieliset Fitbit-tiedotteet ja niihin liittyvät kuvat löytyvät STT-infosta hakusanalla Fitbit.

Viitteet

[1] Animated clock faces require more frequent charging.

[2] Minions accessory bands sold separately.

[3] Animated clock faces require more frequent charging.

[4] Sold separately

[5] Battery life varies with use and other factors.

[6] Water resistant up to 50M.

[7] Daily active minutes goal is automatically set to 60 minutes per the CDC’s recommendation of daily physical activity for kids. Daily step goal is automatically set to 10,000. Division of Nutrition, Physical Activity, and Obesity, U.S. National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, https://www.cdc.gov/physicalactivity/basics/children/. U.S. Department of Health and Human Services, Physical Activity Guidelines for Americans, 2nd Edition, 2018. https://health.gov/paguidelines/second-edition/pdf/Physical_Activity_Guidelines_2nd_edition.pdf#page=46

[8] Animated clock faces require more frequent charging.

[9] Sold separately.

[10] Ace 3 includes a heart rate sensor that is not activated.

[11] When phone is nearby.

[12] Up to 8 days of battery life; varies with use and other factors.

[13] Sold separately.

Fitbit ja Fitbit-logo ovat Fitbitin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä USA:ssa sekä muissa maissa. Lisätietoa Fitbitin tavaramerkeistä osoitteessawww.fitbit.com/legal/trademark-list. Yhteistyökumppaneiden tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.