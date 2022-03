Uutuus! Mykonos osaksi Apollomatkojen valikoimaa

Kykladien saariston yhdistelmälomat ovat olleet lomasuosikkeja jo pitkään, ja aiemmin Santorinin lomaan on voinut yhdistää Naxoksen, Paroksen sekä Ioksen. Ensi kesäksi listalle on saatu uusi saari: seurapiirienkin suosikki Mykonos!

- Mykonoksen suosio perustuu saaren upeisiin hotelleihin, trendikkäisiin rantabaareihin sekä valokuvauksellisiin maisemiin. Yhdistämällä Mykonoksen, Naxoksen ja Santorinin pääset kokemaan Kreikkaa upeimmillaan. Tämä yhdistelmä on täydellinen vaihtelunhaluiselle matkailijalle, joka kaipaa lomaan ripauksen ylellisyyttä sanoo Satu Kontulainen Apollomatkoilta.

Yksi loma, kolme saarta

Saarihyppely Kreikan saaristossa on monen lomahaaveissa, ja lyhyiden välimatkojen ansiosta saaristossa voi tehdä retkiä saarelta toiselle. Retkipäivän aikana ei kuitenkaan aina ehdi nähdä ja kokea kaikkea mitä mieli tekisi. Tästä syystä Apollomatkoilla on panostettu entistä monipuolisempiin yhdistelmälomiin juuri Kykladeilla – ensi kesänä on mahdollista yhdistää jopa kolme saarta yhdeksi lomaksi!

- Kykladien saariston jokaisella saarella on oma ainutlaatuinen luonteensa; Naxos tunnetaan kultaisista hiekkarannoistaan, Paroksen tunnusmerkki ovat maalaukselliset kujat ja Santorinin vetonaulana ovat kalderan lumoavat auringonlaskut. Haluamme tehdä tähän upeaan saaristoon tutustumisen entistäkin helpommaksi, ja antaa asiakkaillemme aikaa nauttia saarten elämyksistä kunnolla, Kontulainen sanoo.

Apollomatkojen yhdistelmälomat Kykladeilla:

- Uutus! Naxos + Mykonos + Santorini

- Uutus! Santorini, Naxos & Paros

- Santorini + Paros

- Santorini + Naxos

- Santorini + Ios