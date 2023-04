Uutuus Suomen automarkkinoilla: Hedin Automotive myöntää vuoden täystakuun lähes kaikille vaihtoautoilleen

Martti Muona Hedin Automotiven jälkimarkkinoinnista vastaavaksi liiketoimintajohtajaksi 31.3.2023 12:56:09 EEST | Tiedote

MBA Martti Muona (55 v.) on nimitetty Hedin Automotive Oy:n jälkimarkkinoinnin liiketoimintajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.5.2023 alkaen. Tehtävässään Martti vastaa Hedin Automotiven jälkimarkkinointitoiminnoista ja niiden kehittämisestä. Muona raportoi tehtävässään Hedin Automotiven toimitusjohtaja Mikko Mykrälle. Muonalla on monipuolinen ja pitkä kokemus autoalalta. Hedin Automotivelle hän siirtyy Pörhön Autoliikkeestä, jossa hän on viimeksi toiminut vaihtoautotoimintojen johtajana. ”On hienoa päästä mukaan vahvistamaan kansainvälisen yhtiön jälkimarkkinointitoimintoja ja Suomen maayhtiön johtoryhmää. Jälkimarkkinointi on keskeisessä roolissa koko yhtiön kasvustrategiassa ja tahdon vahvasti olla mukana kehittämässä tulevaisuuden autokauppaa myös jälkimarkkinoinnin osalta”, Muona toteaa. Ville Raatikainen siirtyy vastaamaan Hedin Automotiven varaosatoiminnoista uudessa toimenkuvassa Head of Parts and Accessories. Uudessa roolissaan Ville vastaa varaosatoimintojen kehittämisestä