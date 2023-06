Uutuuskirja Berndt Lindholmin maisemamaalauksista

Tämä teos on ensimmäinen kattava katsaus suomalaisen maisemamaalauksen mestarin Berndt Lindholmin taiteeseen, ja se tuo uutta tietoa myös hänen henkilöhistoriastastaan. Lindholm oli Suomen ja Ruotsin taidekentällä omana aikanaan arvostettu mutta myöhemmin historiankirjoituksen katveeseen jäänyt kuvataiteilija. Düsseldorfissa ja Pariisissa taidetta opiskellut Lindholm muutti vuonna 1876 pysyvästi Göteborgiin. Hän toimi siellä taiteilijana sekä Göteborgin taidemuseon intendenttinä ja taidekoulun johto- ja opetustehtävissä. Samalla hän kuitenkin säilytti läheisen yhteyden Suomen taide-elämään.

Lindholmin metsäaiheisia ja kallioisia rantoja esittäviä teoksia on esillä arvopaikoilla Presidentinlinnassa ja taidemuseoiden näyttelyissä sekä säätiöiden ja yksityishenkilöiden kokoelmissa.

Teoksen on kirjoittanut taidehistorian dosentti, FT Teppo Jokinen. Hän on kansainvälisesti verkostoitunut vapaa tutkija, jonka tutkimuskohteina ovat etenkin Suomen ja saksankielisen Euroopan väliset kuvataiteen ja arkkitehtuurin vuorovaikutussuhteet. Hän on perehtynyt erityisesti Suomen 1800-luvun taiteeseen ja arkkitehtuuriin.

Berndt Lindholm – Polkuja maisemaan

Kirjoittaja: Teppo Jokinen

Parvs ja Hämeenlinnan taidemuseo 2023, 144 sivua

Kieli: suomi

Ilmestyy 8.6.2023

Berndt Lindholm – Polkuja maisemaan -näyttelyt:

Hämeenlinnan taidemuseo, 9.6.–17.9.2023

Tikanojan taidekoti, Vaasan kaupungin museot, 20.10.2023–21.4.2024

Tiedotustilaisuus medialle: to 8.6.2023 klo 11 (läsnä kirjoittaja Teppo Jokinen ja näyttelyn kuraattori Tanja Pääskynen) ja näyttelyn avajaiset klo 18 (Hämeenlinnan taidemuseo, Viipurintie 2)

