Uutuuskirja kokoaa Rosa Liksomin taitelijanuran yksiin kansiin

Jonni Roosin uutuuskirja Rosa Liksom – Niinku taidetta kokoaa huikean taiteilijanuran yksiin kansiin ja tarjoaa räiskyviä värejä neljältä vuosikymmeneltä. Teos ilmestyy 19.10.2020.

Rosa Liksom makaa sohvalla, Jonni Roos haastattelee – syntyy omintakeinen, värejä tulvillaan oleva taidekirja, joka täydentyy aikalaishaastatteluilla ja arkistotutkimuksella. Kirjan pääpaino on maalaustaiteessa, mutta keramiikkaa, installaatioita, valokuvia, elokuvia ja sarjakuvaa ei niitäkään unohdeta. Runsaasti kuvitettu teos tarjoaa läpileikkauksen taiteilijan kaikista kausista. Ennen kaikkea se kertoo kiintoisimman: miten Anni Ylävaarasta tuli Rosa Liksom?

Kuvataidet ta leikkisällä otteella

Rosa Liksom johdattelee taiteeseensa hyvin yksinkertaisesti:

– Nämä teokset ovat ”niinku”-taidetta.

Hän tarkoittaa koko tuotantoaan. Tuhansia teoksia, joita hän on vuosikymmenten aikana tehnyt monilla eri menetelmillä.

Rosa Liksom on ollut kirjallinen kuuluisuus uransa alkuhetkistä alkaen. Alusta alkaen hänet on tunnettu laajalti myös kuvataiteilijana. Koko uransa hän on jakanut aikansa melko tasan kirjoittamisen ja kuvataiteen kesken. Samalla kun hänen kirjallinen uransa on kulkenut kohti kansainvälistä menestystä, hänen kuva taiteestaan on viime vuosina kirjoitettu hieman vähemmän.

Kuvataiteilijana Rosa Liksom on tehnyt monet asiat täysin eri tavalla kuin muut. Valmiiden tuubivärien ja valmiiden maalauspohjien käyttämisen lisäksi hän on muutenkin suhtautunut varsin huolettomasti oman kuvataiteilijuutensa edistämiseen.

– Aloitin piirtämisen parikymppisenä aivan tyhjästä. Aloitin niin kuin lapsi aloittaa. Ja olen jatkanut tähän asti kuten lapsi.

Värejä Rosa käyttää ”suoraan tuubista”, eli ostetut värit päätyvät maalauksiin sellaisenaan, eikä hän sekoita niitä itse.

– Olen valmistuubi-ihminen, Rosa nauraa.

Hänelle tärkeintä on luovuuden vapaa virtaaminen, ja kaikkea sellaista tulee välttää, mikä uhkaa jähmettää tuon vapauden.

Kirjailijana Rosa Liksom on saavuttanut melkein kaiken, mitä Suomessa on mahdollista saavuttaa. Hän mullisti kirjallisuuden varhaisilla teoksillaan ja synnytti vanavedessään aivan uuden kirjallisen genren: lyhytproosan.

Rosa Liksom (s. 1958) on kuvataiteilija sekä Finlandia-palkittu kirjailija. Vuonna 2020 hän sai Ruotsin Akatemian Pohjoismaisen kirjallisuuspalkinnon.

Jonni Roos (s.1970) on taidehistorioitsija, joka on työskennellyt liki 30 vuotta kulttuuritoimittajana Yleisradion eri kanavilla.

