Uutuuskirja näyttelijä Irina Björklundilta: Haikuja ihmiskunnalle

”ole rohkea

silmiin katso luontoa –

voit sen elvyttää”

- 5. haiku teoksessa Haikuja ihmiskunnalle

Irina Björklundin esikoisteos Haikuja ihmiskunnalle pistää lukijan miettimään, miten voimme jokainen omassa arjessamme edesauttaa planeettamme ja ihmiskuntamme hyvinvointia. Teos tarjoaa lukijalle ajatuksia herättävän visuaalisen lukukokemuksen, jota elävöittävät Björklundin kirjoittamat 12 kielelle käännetyt haikut, Janne Haaviston valokuvat sekä ranskalaisgraafikko Yann Chapus’n piirrokset. Teoksessa ääneen pääsevät Björklundin lisäksi näyttelijä-kirjailija Peter Franzén, vuoristokiipeilijä Bouchra Baibanou, runoilija Claudio Pozzani, näyttelijät Daniel Henney ja Ramiro Blas, sekä Unicefin nuoret kongolaiset ilmastolähettiläät Ketsia Passou ja Emmanuel Jidisa. Puolet kirjan tuotoista ohjataan Luonnonperintösäätiön kautta Suomen luonnonmetsien suojeluun, sekä puiden istutukseen ympäri maailman One Tree Planted -järjestön kautta.

”Mutta sitten koitti päivä, jolloin luin Sir David Attenborough’n kirjan Yksi elämä, yksi planeetta - ja oma elämäni muuttui. Tarvitsin tuon potkun ymmärtääkseni, miten huonosti asiat planeetallamme todellisuudessa ovat. Totesin, etten voi jatkaa elämääni ihmisenä ja taiteilijana ottamatta omaa vastuutani planeettamme, ihmiskuntamme tulevaisuudesta. Niin syntyi Haikuja ihmiskunnalle.”

-Irina Björklund uutuuskirjassa Haikuja ihmiskunnalle

Lukija löytää uutuusteoksesta myös kirjan musikaalisen rinnakkaisteoksen, kirjailijoiden yhdessä tähdittämän Haikus for Humanity - Plant a Seed -levyn, joka on kuunneltavissa kirjassa olevan QR-koodin kautta tai ostettavissa kierrätettynä vinyylinä. Perjantaina 5.8.2022 julkaistavassa suomenkielisessä singlessä, Siemen istuta, duetoivat aviopari Irina Björklund ja Peter Franzén. Venäjänkielinen sinkku Zazhai Derevia (Irina Björklund & The Shubie Brothers featuring Ville Haapasalo) julkaistaan puolestaan perjantaina 2.9.2022.

Haikuja ihmiskunnalle -kirjan ja Plant a Seed -levyn julkistamistilaisuus järjestetään 24.9.2022 Pikku-Finlandiassa, jolloin Irina Björklund astuu lavalle yhdessä The Shubie Brothers -yhtyeen kanssa. Tapahtumassa kuullaan kappaleita Plant a Seed -ekolevyltä sekä rauhan teemaan keskittyvältä Barely Ann-Mari -levyltä. Konsertin tuotto ohjataan kokonaisuudessaan One Tree Planted -järjestölle, ja Haikus for Humanity -konseptin oheistuotteiden myynneillä tuetaan Luonnonperintösäätiötä sekä CMI Martti Ahtisaari Peace Foundation'in kansainvälistä rauhantyötä. Liput tapahtumaan ovat myynnissä Ticketmasterin kautta.

"Tarvitsemme ennen kaikkea mielen ekologiaa. Meidän oman mielemme."

– Claudio Pozzani Irina Björklundin uutuusteoksessa Haikuja ihmiskunnalle

Ranskassa nykyään toimiva Irina Björklund tunnetaan parhaiten näyttelijänä ja muusikkona. Viime aikoina hänet on nähty pääosassa kansainvälisessä Rauhantekijä -sarjassa. Muihin tunnetuimpiin elokuvasuorituksiin kuuluvat Rukajärven tie, Minä ja Morrison, Honey Baby, Kolme viisasta miestä sekä julkisuudessa huomiota herättänyt sivuosa George Clooneyn rinnalla elokuvassa The American. Musiikin saralla Björklund on julkaissut useita levyjä, joista konseptilevy La Vie Est une Fête nosti hänet radiosoittolistoille myös Ranskassa. Vuonna 2016 Ranskan Kulttuuriministeriö palkitsi Björklundin Suomen ja Ranskan välisestä yhteistyöstään nimittämällä hänet Ritariksi (Chevalier des Arts et des Lettres).

Haikuja ihmiskunnalle -kirja ­ilmestyy kirjakauppoihin viikolla 39.

Kirjan ja sen musikaalisen rinnakkaisteoksen Plant a Seed -levyn julkistamistilaisuus Pikku-Finlandiassa 24.9.2022 klo 18.

Liput: https://www.ticketmaster.fi/event/haikuja-ihmiskunnalle-haikus-for-humanity-lippuja/309907

Viisas Elämä Oy on suomalainen kustantamo, jolla on 25 vuoden kokemus sekä kotimaisen että ulkomaisen tietokirjallisuuden julkaisemisesta. Kustantamo keskittyy julkaisuohjelmassaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja on Suomen johtava kustantamo tässä kategoriassa. Viisas Elämä tarjoaa työkaluja ja oivalluksia merkitykselliseen elämään kaikilla elämän osa-alueilla. Viisas Elämän valikoimaan kuuluu ajattomia klassikoita, kuten Eckhart Tolle, Dalai Lama, Florence Scovel Shinn, James Allen, Jon Kabat-Zinn, Byron Katie, Timothy Ferriss, Tony Robbins, Charles Duhigg, Clarissa Pinkola-Estés, Wayne D. Dyer, Bruce Lipton, Michael Singer, ja Brené Brown.