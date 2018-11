Uutuuskirja nostaa kuoleman harjoittelun elämän rinnalle

Niklas Röholmin esikoisromaani Jäljillä johdattaa lukijan havahduttavien muutosten täyttämään kaupunkiin, jossa oikeilla jäljillä oleminen ei ole aina sitä mitä luulisi sen olevan.

”Kuolemaa pitää harjoitella, se on selvä. Kuoleminen on elämän mittaisen harjoituksen merkittävin työnäyte. Ja oikeaoppinen kuolema vaatii oikeaoppisen elämän. Jos joku väittää olevansa valmis kuolemaan, hän ei sitä ole. Vain elämällä elämänsä oppii kuolemaan oikein.”

Jäljillä on ainutlaatuinen yhdistelmä kaunokirjallista taituruutta, henkistä syvyyttä sekä todentuntuista elämää. Röholm on Suomen Coelho, jolle näkörajoitteisuus antaa mahdollisuuden nähdä syvälle ihmisen kätkettyyn luontoon. Elämä on ihme!

Kirjoittaja

Liian näkevä sokeaksi, liian sokea näkeväksi. Niklas Röholm on kahden maailman kansalainen, joka on luovinut läpi koulut, työt ja isyyden kuudennen aistinsa ja kolmannen silmänsä avulla. Syntynyt Ruotsin pääkaupungissa, varttunut suomalaisessa maalaiskylässä. 39-vuotias Röholm on koulutukseltaan filosofian maisteri, joka on liian maallinen papiksi, liian henkinen lääkäriksi. Kokenut elämän nurjan puolen, menettämättä uskoa ihmisen hyvyyteen. Röholm elää raakasuklaalla, runoilla ja rakkaudella.

Julkaisu päivä 12.11.2018

Tapahtumat: Julkistamistilaisuus Iiris Pimé Cafe klo 18.00 -19.00 Lämpimästi tervetuloa!