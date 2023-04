Uutuuskirja opastaa, kuinka vapautua lentopelosta!

Lentokone rullaa kiitotiellä. Se tärähtelee. Ovet on suljettu, istun turvavöissä. En pääse enää ulos. Pian ollaan ilmassa. Mitä teen, kun pelko täyttää mielen ja kauhu valtaa koko kehon?

Psykologi Paula Kinnunen on valmentanut lentopelkoisia henkilöitä yli 30 vuotta. Hän on toiminut kouluttajana kolmen eri lentoyhtiön kursseilla Itävallassa, Saksassa ja Suomessa sekä omalla vastaanotollaan. Hänellä on laaja käsitys siitä, miten lentopelko vaikuttaa elämään, niin työ- kuin yksityiselämäänkin, kun moni matka on jäänyt tekemättä, moni elämys tai kauan odotetun loman tai häämatkan ilo kokematta.

Nyt Kinnunen on koonnut kokemuksensa kirjaksi, jonka tavoite on auttaa lukijaa tunnistamaan samankaltaisia kokemuksia. Yli maiden ja mannerten – Opas lentopelon hallintaan ohjaa avun pariin antamalla runsaasti tietoa lentämisestä, ilmasta materiana, lentoturvallisuudesta, henkilöstön koulutuksesta ja käytännön työstä lentokoneen ohjaamossa ja matkustamossa. Kirjan tavoite on auttaa avun pariin kertomalla menetelmistä, joiden avulla on mahdollista oppia hallitsemaan lentopelkoa ja lopulta vapautua siitä.

Kirjan asiantuntijaosuuksien kirjoittamiseen ovat osallistuneet myös purseri Sari Siivonen-Yliniemelä sekä lentokapteenit Aki Järvi ja Tommi Vänskä.

Tervetuloa Yli maiden ja mannerten -kirjan julkistamistilaisuuteen Suomen Ilmailumuseon auditorioon 25.4.2023 klo 17:00.

Esitelmätilaisuuteen osallistuvilla on vapaa pääsy Ilmailumuseoon jo klo 15.00 alkaen tutustumaan Suomen ilmailun historiaan ja mm. lentosimulaattoreihin.

Ilmailumuseo sijaitsee osoitteessa Karhumäentie 12, 01530 Vantaa.