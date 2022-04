Uutuuskirja opettaa, kuinka löytää oma tyyli ja korostaa itsensä parhaita puolia!

Oletko kyllästynyt vaatekriiseihin, sovituskoppiraivareihin ja hutiostoksiin? Tuntuuko sinusta, että olet väärän kokoinen tai vartalosi on hassun mallinen? Ahdistaako sovituskopissa, kun vaatteet eivät istu tai mahdu?

Sohvi Nymanin ja Roosa Blomin Olet ihana – Korosta parhaita puoliasi -kirja auttaa löytämään oman tyylin ja itselle sopivat värit. Kirja opettaa myös tunnistamaan vartalotyyppisi ja löytämään parhaat puolesi, joita opit korostamaan kauniilla vaatteilla.

Viimeistään kirjaa lukiessa huomaat, että olet juuri oikean kokoinen ja ikäinen. Nyman ja Blom tarjoavat vinkkejä eettiseen muotiin, vaatehuoltoon ja materiaaleihin. Opit luomaan toimivan vaatekaapin, joka palvelee sinua. Lisäksi saat ihania itsetuntoharjoituksia, joilla lisäät rakkautta itseäsi kohtaan ja kohotat itsetuntoasi.

Muista, että olet ihana juuri tuollaisena!

Kirjailijoista

Sohvi Nyman on pitkän linjan stylisti, vaatetusalan artesaani ja ihanuusvalmentaja. Hän on on työskennellyt muodin ja kauneuden parissa vuodesta 2005. Hänen mielestään jokainen on ihana omana itsenään. Sohvi opiskeli ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi sekä NLP:tä, ja näin syntyi ihanuusvalmennus.

Roosa Blom on vastuullisuusvaikuttaja, vaatetusalan artesaani ja muotialan ammattilainen. Hän on aiemmin työskennellyt vastuullisen muodin parissa ja oman muotibrändin lisäksi omistanut vaatelainaamon. Roosa haluaa rikkoa kehoihin liittyviä tabuja ja avata silmiä ympärillämme vallitsevalle läskifobialle ja -vihalle.