Uutuuskirja peräänkuuluttaa traumatietouden lisäämistä mielenterveystyöhön!

UPCYCLING – Vaatteiden toinen elämä -kirjan pressitilaisuus 7.4.2022 klo 16–18 24.3.2022 11:11:00 EET | Kutsu

Hyvä median edustaja, Olet tervetullut juhlistamaan Paula Malleuksen uraauurtavaa kirjaa UPCYCLING – Vaatteiden toinen elämä STUDIO NOGO:n tiloihin torstaina 7.4. klo 16 alkaen. Tilaisuudessa kirjailija kertoo kirjan synnystä ja sen sisällöstä, sekä valottaa kirjan missiota muuttaa tekstiili- ja muotialaa kestävämpään suuntaan. Tilaisuudessa on myös esillä Paulan huikeita luomuksia ja tarjolla on myös pientä purtavaa. Kirjan lehdistötiedote on jo julkaistu STT:n tiedotepalvelun kautta ja julkaistaan uudelleen tiistaina 29.3.2022 11:11 ja on julkaisuvapaa heti. Aika: 7.4.2022 klo 16:00–18:00 Paikka: STUDIO NOGO Unioninkatu 25, Helsinki. Katutaso. Tilaisuus jatkuu kutsuvieraille iltatilaisuudella, johon median edustajat ovat tervetulleita.