Uutuuskirja: Planetaarinen elämäntapa ohjaa lempeästi kohti tulevaisuutta

Planetaarinen elämäntapa ohjaa lempeästi kohti parempaa tulevaisuutta. Pienin teoin voimme samanaikaisesti edistää omaa terveyttämme ja luonnon hyvinvointia. Planetaarinen ruokavalio painottaa kasvikunnan tuotteita, eläinperäisiä ruokia valitaan vähemmän.

LKT, neurologian erikoislääkäri ja planetaarisen terveyden lääkäri Hanna Haverin, MMM, erikoistoimittaja Soili Soisalon ja ETL, yliopisto-opettaja Eeva Voutilaisen kirjoittama Planetaarinen elämäntapa ja ruokavalio on tuhti tietopaketti luonnon ja ihmisen hyvinvointia vaalivasta tavasta elää.

Kustannus Oy Duodecimin uutuuskirja sisältää tuoreinta tutkimustietoa planetaarisesta terveydestä sekä konkreettisia elämäntapareseptejä, jotka auttavat meitä ja ympäristöämme voimaan paremmin. Kirjan ruokaohjeet innostavat uusiin kokeiluihin kotikeittiössä.

Planetaarinen terveys on ihmisen ja ympäristön hyvinvointia

Planetaarisen terveyden käsite osoittaa ihmisen ja luonnon keskinäisriippuvuuden. Olemme osa maapallon kokonaisuutta, hengitämme samaa ilmaa ja juomme samaa vettä kuin muu kasvi- ja eläinkunta.

Luonnolla on myös suoria terveysvaikutuksia ihmiseen. Metsässä käyskentely laskee verenpainetta ja monimuotoinen elinympäristö vähentää immunologisia häiriöitä, kuten allergioita ja astmaa.

Planetaarisen elämäntavan avulla voimme selättää luontoa ja ihmiskuntaa uhkaavat kriisit eli kansanterveysongelmat, ilmastonmuutoksen ja luontokadon – samalla kertaa.

Planetaariseen terveyteen voi jokainen vaikuttaa omassa arjessaan. Kyse on valinnoista: miten liikumme, kuinka asumme, mitä syömme. Samalla kun pienennämme hiilijalanjälkeämme, tulemme edistäneeksi omaa terveyttämme.

”Istuta pihan nurkkaan niittykukkia, vaihda auto välillä julkisiin, kävele kauppaan ja piipahda lounastauolla lähiluonnossa. Jokainen voi tehdä pieniä tekoja, niillä on tutkitusti merkitystä. On hienoa, että meillä todella on keinoja vaikuttaa ympärillämme oleviin uhkakuviin”, Hanna Haveri sanoo.

Planetaarinen ruokavalio on kasvisvoittoinen

Planetaarinen ruokavalio korostaa joustavuutta: kaikkea voi syödä – sopivassa suhteessa.



”Kasvivoittoisen ruokavalion voi toteuttaa monin tavoin. Kasvisruokavalio on vaihtoehto kuten fleksauskin, jossa kasviksia ja täysjyväviljaa valitaan joka aterialle. Palkokasveja ja villikalaa suositaan pääruokien raaka-aineina, maitoa, siipikarjan lihaa ja punaista lihaa syödään kohtuullisesti”, kertoo Eeva Voutilainen.

Ruokavalion aloittamisessa auttavat kirjan esittelemät planetaarisen ruokavalion portaat, joita pitkin jokainen voi vähitellen kiivetä kohti terveyttä ja luonnon hyvinvointia edistäviä ruokia.

”Aluksi voi karsia ruokahävikin, jota kertyy jokaista suomalaista kohti parikymmentä kiloa vuodessa. On hyvä ostaa ja syödä vain sen verran kuin tarvitsee. Tähteiden käyttöön löytyy kirjasta kivoja vinkkejä”, Soili Soisalo kertoo.

Ratkaisut ovat usein helpompia kuin ymmärrämmekään. Esimerkiksi monet perinteiset keitot ovat planetaarisen ruokavalion mukaisia, sillä niissä liha tai kala höystää kasvipainotteisen ruuan ja tuo siihen tärkeitä ravintoaineita. Inspiraatiota voi hakea myös Välimeren keittiöstä, joka perustuu pitkälti sesonkiajatteluun, kasvisten runsaaseen käyttöön ja lähituotannon suosimiseen.

Hanna Haveri, Soili Soisalo ja Eeva Voutilainen: Planetaarinen elämäntapa ja ruokavalio. 1. painos 2023. 192 s. ISBN 978-952-360-418-6.

Tilaa arvostelukappale PDF-muodossa: viestinta@duodecim.fi

Tilaa arvostelukappale: kirjat@duodecim.fi

Lisätietoja

LKT, neurologian erikoislääkäri ja planetaarisen terveyden lääkäri Hanna Haveri, hanna.m.haveri@gmail.com

Ruokatoimittaja Soili Soisalo, soilisoisalo@gmail.com

ETL, yliopisto-opettaja Eeva Voutilainen, eeva.voutilainen@helsinki.fi

Viestintäpäällikkö Minna Hietakangas, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, p. 040 557 9676, minna.hietakangas@duodecim.fi