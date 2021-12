Uutuuskirja: Suomalaiskenraalit edistävät virassaan F-35-koneen hankintaa

Tervetuloa Pentti Sainion kirjan Kansakunta kenraalien käsissä julkistamistilaisuuteen Rosebudin Sivullinen-kirjakauppaan perjantaina 10.12. kello 14 (Kaisaniemenkatu 5, Helsinki).

Pentti Sainio kirjoittaa uutuuskirjassaan, että suomalaiskenraalit – ennen kaikkea entinen Puolustusvoimien komentaja Jarmo Lindberg ja entinen ilmavoimien komentaja Lauri Puranen – ovat työskennelleet jo vuosikymmenen pitääkseen huolta siitä, että Suomi ostaa amerikkalaiskoneen ja ettei Suomi voi ostaa muuta konetta. Lindbergin ja Purasen ohella myös eräät muut kenraalit ovat olleet asiassa aktiivisia.



Sainio väittää, että ilmavoimat on antanut väärää tietoa valtiojohdolle ja eduskunnalle. Kyse on ollut Hornetien ennenaikaisesta vaihdosta amerikkalaiseen F-35-pommittajaan. Horneteilla voisi hyvin lentää halvalla vielä 20 vuotta.



Puolustusministeri Jussi Niinistö totesi valtioneuvoston ns. esiselvityksen tiedotustilaisuudessa 11.6.2015 HX-hankkeesta: ”2020-luvulla maailmalla on vain kolme valtiota, joilla on sarjatuotannossaan Suomen valtiolle soveltuvia hävittäjiä – Kiina, Venäjä ja Yhdysvallat – joten valintamme on helppo ja yksinkertainen.”

F-35-koneen markkinoinnin Suomessa aloitti jo vuonna 2008 kenraali Lindberg. Puolustusministeriön neuvotteleva virkamies Jari Takanen sanoi STT:n haastattelussa 22.6.2009, että Pentagonin F-35-projektin ja Lockheed Martinin F-35-pommittajahävittäjä on ainoa vaihtoehto Suomen valtiolle, ”koska nyt näyttää siltä, ettei muita hävittäjiä ole silloin operatiivisessa käytössä.”



Sveitsin hävittäjäkauppoja koskevasssa kansalaisaloitteessa todetaan, että Yhdysvaltojen salainen palvelu istuu aina jokaisen F-35-pommittajan ohjaamossa keräämällä tietoa ostajamaan puolustussalaisuuksista, korostetaan. Viittaus CIA:han koneen ohjaamossa perustuu siihen, että kaikkien F-35-hävittäjien, myös Yhdysvaltojen ulkopuolisten kumppanimaiden tai ostajien, on päivitettävä tehtävätiedostonsa ennen jokaista lentoa ja sen jälkeen.



Sainion mukaan tiedot luetaan jokaisesta F-35:stä ja lähetetään sitten internetin välityksellä Fort Worthissa, Texasissa sijaitsevaan ns. ALIS-pääkeskukseen (Autonomous Logistics Information System), joka välittää ne edelleen muun muassa USRL:lle (US Reprogramming Laboratory) ja Lockheed Martinille. Kyse on kaikista järjestelmistä, jotka Lockheed Martin valmistaa.



Onkin kysyttävä, mikä on Yhdysvaltojen kontrolli- ja valvontaoikeus lentokoneen käyttöön, jos ja kun Suomi päättää hankkia F-35-koneen. Voiko Suomi ylipäänsä toimia amerikkalaisella hävittäjällä itsenäisesti?

Sainio, Pentti

KANSAKUNTA KENRAALIEN KÄSISSÄ

198 s. nid. ISBN: 9789527313374

Rosebud books/ Penmedia

Lisätietoja: Pentti Sainio, puh. 040 5336509