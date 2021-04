Uutuuskirja taiteilija Mari Rantasen värikylläisestä tuotannosta

Mari Rantanen – Kaipuun ja toivon kuvat | Längtans och hoppets bilder | Images of Hope and Longing. Parvs, 2021.

Kaipuun ja toivon kuvat -kirja antaa laajan ja värikylläisen kokonaiskuvan kuvataiteilija Mari Rantasen tuotannosta. Hänen energiset ja voimakkaat oranssit, violetit ja turkoosit värinsä muodostavat rikkaita ja harmonisia yhdistelmiä, mutta yhtä luonteenomaista on teosten moniselitteinen muotokieli, joka usein perustuu geometriaan. Rantasen töistä löytyy viittauksia yhtä lailla taidehistoriaan kuin eläviin taiteilijoihin. Yhtenä tärkeänä inspiraation lähteenä on myös koko rakennettu urbaani ympäristö, hänelle tärkeät tukikohdat New York ja Tukholma. Kirjassa Ateneumin johtaja Marja Sakari luo katsauksen Rantasen maalaustaiteen ulottuvuuksiin ja kuraattori Frida Cornell taiteilijan julkisiin teoksiin. Maalausten lisäksi kirjassa esitellään ensimmäistä kertaa laajasti Rantasen julkisia teoksia kouluihin, metroasemille ja vanhustentaloihin Suomessa ja Ruotsissa. Niissä hän käyttää suvereenisti tilan ulottuvuuksia, paikan luonnetta ja arkkitehtonisia elementtejä. Mari Rantasen teos Underground Summer Meadow (2017) palkittiin Länsimetron asemien taidekilpailussa, ja se on toteutettu Niittykummun asemalle Espooseen. Rantanen on suunnitellut myös aseman lippuhallin värimaailman. ”Kutsumukseni on aina ollut jakaa optimismia – sensuellia, onnellista puolta maailmasta.” – Mari Rantanen Kaipuun ja toivon kuvat | Längtans och hoppets bilder | Images of Hope and Longing 240 x 280 mm, sidottu 168 sivua Kirjoittajat: Marja Sakari, Frida Cornell Kielet: suomi, ruotsi ja englanti ISBN 978-952-7226-81-0 Parvs, 2021

