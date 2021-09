Uutuuskirja valottaa johtamisen kehittämisen menetelmiä!

Nykyisin johtamisen kehittämisessä nojataan useimmiten tiedollisiin johtamisnäkemyksiin, jotka eivät kuitenkaan anna riittävää tukea hyvän johtamisen kehittämiselle. Lisäksi ne vievät johtajat ja esimiehet lukuisten erilaisten johtamisnäkemysten keskelle ja saattavat heidät entistä suuremman hämmennyksen tilaan. Kokemuksille perustuva johtamisen kehittäminen taas antaa tiedollisia näkemyksiä paremman perustan johtamisen kehittämiselle.



Sini Juuti ja Pauli Juuti tarkastelevat kirjassaan Johtamista kehittämään – Todellista vaikuttavuutta helposti ja tehokkaasti (Basam Books 2021) eri johtamisnäkemyksiä sekä erilaisia johtamisen kehittämisen menetelmiä. He tarkastelevat näitä menetelmiä tiedollisen, kokemuksellisen sekä kontekstuaalisen viitekehyksen avulla.

”Johtaminen ei olekaan yksilön, esimiehen tai johtajan, suorittamaa toimintaa, vaan yhteisöllinen ilmiö, joka alkaa siitä, että jotkut henkilöt alkavat tehdä jotakin yhteisen päämäärän eteen ja alkavat toiminnassaan seurata sitä, mitä jotkut muut ovat ehdottaneet tehtäväksi, jotta päämäärä saavutettaisiin.”

Johtaminen vaikuttaa sekä organisaatioiden tulokseen että ihmisten työhyvinvointiin. Ei ole samantekevää, millaista johtaminen on, ja siksi johtamista on tarpeen jatkuvasti kehittää. Ongelmana on, ettei johtamisen kehittämisen avulla välttämättä saavuteta aina toivottuja tuloksia. Tämän takia johtamisen kehittämistä on tarpeellista tarkastella kriittisellä, mutta ymmärrettävällä, tavalla.

Kirjailijoista

Sini Juuti on KTT ja DI. Hän on kerännyt johtamisen kehittämistä käsittelevään väitöskirjaansa tietoja 25 johtamisen kehittämistä tekevän suurehkon koulutusinstituutin toiminnasta. Kirja perustuu aineistonsa puolesta Sinin väitöskirjalle.



Pauli Juuti on johtamisen emeritusprofessori, joka on tutkinut ja kehittänyt johtamista yli 45 vuoden ajan. Hän on kirjoittanut yli 60 kirjaa johtamisesta, työelämästä ja ihmisten elämänlaadusta.