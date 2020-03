UUTUUSKIRJA: Victor Hugon Kuolemaantuomitun viimeinen päivä

Yhteiskunnallisen tasa-arvon edelläkävijä ja puolustaja Victor Hugon Kuolemaantuomitun viimeinen päivä (Basam Books 2020) on juuri ilmestynyt uutena suomennoksena.

Victor Hugon romaani Kuolemaantuomitun viimeinen päivä on alun perin julkaistu ranskaksi vuonna 1829. Se sisältää historiallisesti tarkkoja ja harvinaisia kuvauksia rangaistusvankien ja kuolemaantuomittujen kohtelusta 1800-luvun alun Ranskassa. Kuolemanrangaistuksen jyrkkänä vastustajana tunnettu Hugo oli paljon aikaansa edellä, sillä kuolemanrangaistus poistui Ranskan rikoslaista vasta vuonna 1981. Hänen vetoomuksensa kuolemaantuomittujen puolesta on myös nykyään edelleen ajankohtainen.

Kuolemaantuomitun viimeinen päivä on julkaistu aiemmin suomeksi vuonna 1917 (suom. Urho Kivimäki, Hämeenlinna, Karisto). Aikanaan ansiokas suomennos on päässyt kieleltään vanhentumaan ja vanhaa suomennosta on hyvin huonosti saatavilla. Uuteen suomennokseen tulee lisäksi selityksiä ja hieman lyhennetty Hugon oma voimallinen esipuhe vuoden 1832 painoksesta.

Victor Hugo syntyi Ranskassa vuonna 1802. Hän oli yhteiskunnallisen tasa- arvon edelläkävijä ja puolustaja, mutta joutui elämään Napoleon III:n aikana pitkään maanpaossa.