Uutuuskirja You Are a Badass Rahantekijä - Löydä rikastumisen taito ravistelee pölyt kukkarostasi

Jen Sincero on New York Timesin bestseller -listan paalupaikalla viihtyvä kirjailija, puhuja ja menestysvalmentaja, jonka neuvojen avulla voit ryhtyä badassiksi ja alkaa tienata rahaa.

Huikean You Are a Badass -menestysteoksen kirjoittajan uusin suomennettu teos on elämää mullistava opas. You Are a Badass Rahantekijä – Löydä rikastumisen taito auttaa sinua voittamaan pelkosi ja ylittämään esteet rikastumisen tiellä. Sincero perustaa oppinsa muutamassa vuodessa kokemaansa muutokseen – autotallissa asuvasta tyhjätaskusta sukeutui hyvätuloinen maailmanmatkaaja. Teoksessa yhdistyvät henkilökohtaiset, huumorin sävyttämät kokemukset ja oivallukset, jotka lisäävät ansaitsemismahdollisuuksia ja tuottavat todellisia tuloksia. Opit ymmärtämään, mikä estää sinua tekemästä rahaa ja opit suhtautumaan rahaan uudella, tuottoisalla tavalla. ”On aika hankkia rahaa tehokkaammin kuin koskaan.”



Jos olet valmis tekemään muutoksia elämässäsi, You Are a Badass Rahantekijä vie sinut matkalle, jonka aikana opit runtelemaan itseäsi vahingoittavat uskomukset ja päämääriesi edessä notkuvat käytösmallit, räjäyttämään pelkosi ja hankkimaan vihdoin ja viimein sitä hiton rahaa.

”Rikkaaksi tulemiseen liittyy tietenkin melkein aina sitkeyttä vaativia, kauhistuttavia ja mullistavia hyppyjä tuntemattomaan, mutta suurin muutos tapahtuu todellakin omien korviesi välissä. Haluan myös korostaa sitä tosiasiaa, ettei se ole vaikeaa. Voin melkein taata, että olet tehnyt elämäsi aikana kovempaakin työtä kuin mitä taloudelliseksi badassiksi muuttuminen vaatii.”

Jen Sincero on terävällä huumorintajulla varustettu bestseller -kirjailija ja elämäntapavalmentaja. Hän on auttanut lukemattomia ihmisiä pääsemään yli ongelmistaan kirjoitustensa, nettisivujensa ja luentojensa avulla.