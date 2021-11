Uutuuskirjat tosielämän mysteereistä ja rikoksista

Mikä aiheutti maailmanhistorian suurimman räjähdyksen? Mitä olivat Ylöjärvellä 1800-luvulla räyhänneet Martinin pirut? Miten ihminen voi kadota jäljettömiin nyky-yhteiskunnassa? Mysteeritarinoiden parhaat kokoaa yhteen Eetu Pesosen suositun Mysteeritarinat-podcastin kymmenen suosituinta jaksoa. Jokaisessa luvussa Pesonen kertoo yhdestä kutkuttavasta, kysymyksiä herättävästä tapahtumasta ihmiskunnan historiassa. Internetin rajatonta aarreaittaa hyödyntäen Pesonen kutoo yhteen hurjia tarinoita, jotka ovat parhaimmillaan, kun annat mielikuvituksesi viedä sinut tapahtumien keskelle.



Eetu Pesonen on suomalainen nettisisällön konkari, videobloggaaja ja podcastaaja. Hänen YouTube-kanavallaan Eeddspeaks on yli 325 000 tilaajaa. Vuonna 2017 Pesonen aloitti oman Eeddcast-podcastinsa, jossa hän keskustelee ajankohtaisista asioista tubettajien kanssa. Vuodesta 2019 hän on tuottanut Suplaan suosittua Mysteeritarinat-podcastia.



Millainen on murhaajan muotokuva? Mikä ajaa sarjamurhaajan julmiin tekoihinsa? Miten oikeuskäytännöt ovat muuttuneet eri aikoina? Millaisia epäoikeudenmukaisia – ja jopa vääriä tuomioita – on historian saatossa langetettu? Tutkinnassa RIKOS esittelee rikollisuutta eri aikoina. Se johdattaa Bodomin kolmoissurman kaltaisten klassikkotapausten lisäksi unohdettujen, vaikkakin aikanaan paljon julkisuutta saaneiden rikosten äärelle. Kirjassa kerrotut oikeus- ja rikosjutut perustuvat eri viranomaisten arkistomateriaaliin, pöytäkirjoihin ja asianosaisten haastatteluihin.

Asko Sole on julkaissut kaksi runokokoelmaa, kaksi dokumenttiromaania ja kolme pienoishistoriikkia. Solen kiinnostus rikostapahtumiin alkoi jo alakoulussa tiedotusvälineiden rikosuutisia innokkaasti seuratessa.



Arvostelukappaleet:

arvostelukappaleet@intokustannus.fi

Haastattelupyynnöt:

emmi-julia.lepisto@intokustannus.fi/ 0409135292