Uutuuskokoelma tarjoaa runoja elämän merkittäviin juhlahetkiin!

Henri Hirvenojan viidennessä runokokoelmassa sekoittuvat arki sekä ihmiselämän merkkihetket.

”kahvi, mustana, maidolla, etänä?”

Henri Hirvenojan Crescendo - runoja arkeen ja juhlaan (Basam Books 2021) juhlistaa elämän suurimpia ja tärkeimpiä hetkiä. Osa kokoelman runoista on puhtaita onnittelurunoja, ja ne soveltuvat hyvin esitettäviksi erilaisissa juhlatilaisuuksissa. Crescendo on Hirvenojan viime vuonna ilmestyneen Diminuendo-kokoelman sisarteos.

”sen kerran, kun muutut, maailmakin muuttuu”

Kokoelmassa edetään kronologisesti ihmisen elämänkaaren mukaan: syntymästä, koulunkäyntiin ja nuoruuteen, ylioppilaaksi valmistumiseen, jatko-opintoihin, työelämään ja aina eläkkeelle jäämiseen asti. Myös eroille on oma kappaleensa. Elämän merkkipaalujen lisäksi Hirvenoja kuvaa runoissaan näiden merkkipaalujen lomissa sijaitsevia arkisempia ilmiöitä ja tavallista elämää.

”lähettivät viestin, hiilijalanjälkenä.”

Kokoelman runot eläytyvät tilanteisiin, oli kyseessä sitten polttarit, häät, varpajaiset tai pikkujoulut. Hirvenoja käyttää kokoelmassaan satiiria. Hän pohtii ja tarkastelee runojen kautta nykyaikaa sekä sen erilaisia ilmiöitä pilke silmäkulmassa.

”trendi on, että itsestä saa, nyt oikeasti tykätä."

Kirjailijasta

Henri Hirvenoja (s.1970) on kokenut runoilija ja lavaesiintyjä. Häntä on luonnehdittu sanoin "raskasmielinen älykkö" ja hänen kirjoitustyyliään edellisessä kirjassaan kuvailtiin "filosofis-meditatiiviseksi runoudeksi". Crescendo on Hirvenojan viides runokokoelma.